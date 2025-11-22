Consultări Ucraina - SUA în Elveția cu privire la planul de pace

Ucraina și Statele Unite ale Americii vor organiza consultări, în următoarele zile, în Elveția, cu privire la posibilii parametri ai unui viitor acord de pace, a anunțat Rustem Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, pe Telegram.

Ucraina abordează acest proces cu o înțelegere clară a intereselor sale, a mai spus Umerov.

Aceasta este următoarea etapă a dialogului, care a continuat în ultimele zile și are ca scop principal să convină asupra unei viziuni pentru pașii următori.

Postarea inițială a lui Umerov preciza că discuțiile vor avea loc „în Elveția, cu participarea partenerilor europeni”.

Această clarificare a fost ulterior eliminată. Umerov a reintrodus apoi referința la Elveția - dar nu și la liderii europeni.

Biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, de asemenea, că vor avea loc în următoarele zile „consultări privind pașii pentru încheierea războiului”.

Reprezentanții președinției ucrainenen au asigurat că Kievul este pregătit „să lucreze cât mai repede posibil pentru a realiza o pace reală”.

Delegația ucraineană la negocieri va fi condusă de Andrii Yermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski.

Din delegație vor mai face parte Rustem Umerov, Kirill Budanov, șeful Direcției Principale de Informații, precum și alți oficiali și personal militar.

Reamintim că planul general în 28 de puncte al SUA pentru a pune capăt războiului de aproape patru ani dintre Rusia și Ucraina propune înghețarea teritoriilor, limitarea numărului de trupe, reintegrarea economică a Moscovei și un viitor „Consiliu pentru Pace” prezidat de președintele Donald Trump, au confirmat înalți oficiali americani citați de The New York Post.

Planul, pe care Kievul și Moscova nu l-au acceptat public, prezintă cea mai detaliată imagine de până acum a ceea ce Washingtonul prevede ca o modalitate de a pune capăt războiului - și a fost construit pe baza mai multor săptămâni de consultări ale trimisului special al SUA, Steve Witkoff, atât cu rușii, cât și cu ucrainenii, au declarat oficialii.

De asemenea, planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate modelată pe Articolul 5 al NATO, care ar angaja SUA și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca un atac asupra întregii „comunități transatlantice”, conform unui proiect obținut de Axios.