Liderii europeni vor discuta planul de pace pentru Ucraina la G20

Aliații europeni ai Ucrainei vor încerca să „consolideze” planul SUA de a pune capăt războiului cu Rusia la summitul G20 din Africa de Sud, a declarat premierul britanic Keir Starmer pentru BBC.

Summitul începe la o zi după ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina se confruntă cu „unul dintre cele mai dificile momente din istoria” țării sale din cauza presiunilor de a accepta planul de pace în 28 de puncte al lui Trump.

Zelenski a purtat vineri discuții telefonice cu Keir Starmer și cu liderii Franței și Germaniei. Ulterior, premierul britanic a declarat că „prietenii și partenerii” Ucrainei rămân dedicați asigurării unei „păci durabile odată pentru totdeauna”.

Nici președintele american Donald Trump, nici președintele rus Vladimir Putin nu participă la summitul G20.

Planul de pace al SUA, divulgat pe scară largă, include propuneri pe care Kievul le exclusese anterior, inclusiv cedarea zonelor estice pe care le controlează acum.

De asemenea, presa a scris că Washingtonul ar fi făcut presiuni asupra Kievului să accepte planul și a trimis oficiali de rang înalt ai Pentagonului în Ucraina la începutul acestei săptămâni pentru a discuta propunerile.

În Europa există nervozitate cu privire la ceea ce a fost perceput ca un set de termeni puternic înclinați în favoarea Moscovei. Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a numit perspectiva adoptării acestui plan un „moment foarte periculos”.

„Cu toții vrem ca acest război să se termine, dar modul în care se va termina contează. Rusia nu are niciun drept legal la concesii din partea țării pe care a invadat-o, în cele din urmă termenii oricărui acord sunt la latitudinea Ucrainei”, a declarat ea pentru Reuters.

Înaintea discuțiilor din Ucraina de la G20, Keir Starmer a declarat că liderii reuniți vor „discuta propunerea actuală aflată pe masă și, în sprijinul eforturilor președintelui Trump pentru pace, vor analiza cum putem consolida acest plan pentru următoarea fază a negocierilor”.

El a continuat: „Nici o zi nu a trecut în acest război fără ca Ucraina să nu fi cerut Rusiei să pună capăt invaziei sale ilegale, să retragă tancurile și să depună armele.

Ucraina este pregătită să negocieze de luni de zile, în timp ce Rusia a stagnat și a continuat atacurile sale ucigașe.

De aceea trebuie să lucrăm cu toții împreună, atât cu SUA, cât și cu Ucraina, pentru a asigura o pace justă și durabilă odată pentru totdeauna”.

Vineri, Trump a avertizat că Ucraina va pierde mai mult teritoriu în fața Rusiei „într-un timp scurt” și că Zelenski „va trebui să aprobe” planul.

Trump a mai spus că i-a cerut Ucrainei ca până joi - un termen descris ca „adecvat” - să ia o decizie cu privire la planul de pace.

Cererea lui Trump vine în contextul în care Ucraina se bazează pe livrări de armament avansat fabricat în SUA pentru a-și înarma forțele, inclusiv sisteme de apărare aeriană. De asemenea, Kievul a fost dependent de informațiile furnizate de Washington încă de când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Mai mult, Casa Albă a respins afirmațiile conform cărora Ucraina a fost exclusă din elaborarea propunerii.

Un oficial american anonim a declarat pentru CBS News că planul a fost elaborat „imediat” în urma discuțiilor cu cel mai înalt oficial de securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, care a fost de acord cu majoritatea acestuia.

Iar întrebat cum va funcționa planul său de pace propus dacă președintele Zelenski îl respinge, Trump a răspuns că Ucrainei „va trebui să-i placă sau să continue lupta” și și-a repetat afirmația că sprijinul SUA va depinde de obținerea unui acord. De asemenea, el a afirmat că numărul victimelor în conflict a fost „mult mai mare” decât cel raportat public.

La rândul său, în timpul unei întâlniri cu cabinetul său de securitate de vineri, Vladimir Putin a confirmat că SUA și-a prezentat planul de pace propus și a spus că acesta ar putea fi „baza” pentru o înțelegere - deși discuții detaliate suplimentare privind termenii acestuia nu au avut încă loc la Kremlin.

El a spus că Rusia este dispusă să „dea dovadă de flexibilitate”, dar este, de asemenea, pregătită să continue lupta.

Într-un discurs de 10 minute în fața biroului prezidențial din Kiev, Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina se va confrunta cu „multe presiuni... pentru a ne slăbi, pentru a ne diviza”.

„Nu facem declarații zgomotoase”, a continuat el, „vom lucra calm cu America și toți partenerii... oferind alternative” la planul de pace propus.

Proiectul divulgat propune retragerea trupelor ucrainene din partea regiunii Donețk de est pe care o controlează în prezent și controlul de facto rusesc asupra Donețkului, precum și asupra regiunii vecine Luhansk și a peninsulei Crimeea, anexate de Rusia în 2014.

Rusia controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, iar trupele sale au înregistrat progrese lente de-a lungul vastei linii a frontului, în ciuda pierderilor mari raportate.

Kievul ar primi „garanții de securitate fiabile”, se mai arată în plan, similare cu cele oferite de Articolul 5 din Tratatul NATO.

Proiectul sugerează, de asemenea, că Rusia va fi „reintegrată în economia globală”, prin ridicarea sancțiunilor și prin invitarea Rusiei să se realăture grupului G7 al celor mai puternice țări din lume - transformându-l din nou în G8, dar și că reconstrucția Ucrainei se va face din fondurile Rusiei înghețate de țările occidentale.