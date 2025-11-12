Keir Starmer, pe cale de a fi dat jos de propria tabără. Confruntarea internă se intensifică

Poziția lui Keir Starmer, prim-ministrul Regatului Unit și lider al Partidului Laburist, se află în centrul unor tensiuni crescânde în interiorul propriului partid, după apariția unor informații privind posibile provocări la adresa conducerii sale.

Apropiații săi transmit că acesta ar fi pregătit să se apere în fața oricărui demers de schimbare, în timp ce membri loiali exprimă îngrijorarea că unul dintre apropiații săi ar putea să iniţieze un atac asupra poziției sale imediat după prezentarea bugetului din 26 noiembrie.

În paralel, unii critici descriu reacţia din sediul guvernului drept una de „modul buncăr” — o concentrare defensivă care, spun ei, „nu va ajuta guvernul să iasă din groapă în care se află”.

Apropiaţii prim-ministrului transmit un mesaj clar: Starmer va lupta pentru poziţia sa, dacă va exista o provocare din partea propriilor parlamentari din Labour.

Conform unui articol din The Guardian:

„Aceștia au insistat că Starmer va lupta în orice competiție ulterioară pentru conducere pentru a-și învinge rivalii pentru coroana laburistă. «Keir nu va sta deoparte în acest moment, nici pentru Wes, nici pentru oricine altcineva», a spus unul dintre ei."

Mai mult, sediul guvernamental de la 10 Downing Street ar fi intrat într-o stare de alertă:

„Numărul 10 a intrat în modul buncăr complet, atacându-și cei mai loiali membri ai cabinetului fără absolut niciun motiv. Un pluton de execuție circular nu va ajuta Guvernul să iasă din groapa în care ne aflăm.”

Aceste declaraţii reflectă percepţia unor actori politici conform cărora guvernul ar fi intrat într-o fază rezervată, defensivă, în care cheltuielile politice pentru menținerea unităţii interne ar putea creşte.

De altfel, un alt articol notează:

„Pentru o operațiune care obișnuia să se mândrească cu instinctul său politic, numărul 10 al lui Keir Starmer a fost luat în mod repetat prin surprindere.”

Acest context pune sub semnul întrebării coeziunea internă a partidului într-un moment în care guvernarea este testată de multitudinea de provocări legislative, electorale şi de imagine.

Printre numele menţionate ca posibili înlocuitori ai lui Starmer apar apropiaţi din cabinetul său sau din rândul parlamentarilor Labour.

De exemplu, Wes Streeting, ministrul sănătăţii, ar fi vizat ca potenţial candidat, deşi el a negat vehement aceste speculaţii. Un purtător de cuvânt al său a declarat:

„Aceste afirmații sunt categoric neadevărate. Wes s-a concentrat în întregime pe reducerea listelor de așteptare pentru prima dată în 15 ani, recrutarea a încă 2.500 de medici generaliști și reconstrucția NHS-ului care i-a salvat viața.”

Alte figuri care au fost menţionate includ Shabana Mahmood, ministrul de interne, și Ed Miliband, ministrul energiei. Într-un articol se precizează:

„Aliații săi sunt convinși că Streeting, Mahmood, Ed Miliband... și Lucy Powell... ar putea candida cu toții la alegerile pentru conducerea țării, declanșate de o contestare a situației..”

Un parlamentar loial partidului a comentat evidențele:

„Este una dintre cele două persoane în viață care au câștigat alegerile generale pentru Partidul Laburist. Ar fi o nebunie să candidezi împotriva lui după 17 luni.”

Acest citat subliniază percepţia că Starmer are un mandat pe care puţini din partid ar fi pregătiţi să îl conteste.

În acelaşi timp însă, tensiunile sugerează că unii parlamentari agită interiorul partidului pentru schimbare, invocând performanţa slabă a partidului în sondaje şi riscul electoral.

Un element central al tensiunii este bugetul pe care finanţista Rachel Reeves îl va prezenta în 26 noiembrie.

Unele surse din Labour avertizează că o primărată nereuşită a acestui buget, în contextul unor promisiuni manifesto încălcate, ar putea declanșa un apel la schimbarea conducerii.

Conform Sky News:

„Sir Keir Starmer promite să combată orice provocare... aliații avertizând că orice provocare ar duce la „alegeri prelungite pentru conducere, ar speria piețele și ar crea și mai mult haos care ar afecta și mai mult imaginea Partidului Laburist”.

Un parlamentar preciza:

„Lista motivelor pentru care oamenii își schimbă poziția după buget crește pe zi ce trece. Dacă Wes este curajos și își schimbă poziția, s-ar putea să fie răsplătit devenind prim-ministru până la Crăciun.”

Această evaluare implică faptul că data-limită pentru stabilizarea lui Starmer ar fi imediat după buget sau chiar înainte de alegerile locale de anul viitor.

Relevanţa este sporită de faptul că o decizie nepopulară privind taxele sau beneficiile ar putea eroda suportul parlamentar şi influența climatul intern.

În plus, există contextul alegerilor locale în Scoţia, Ţara Galilor şi în diverse zone din Anglia, programate pentru anul următor, care fac ca guvernarea să fie evaluată pe termen scurt.

Conform The Guardian:

„De luni de zile, mulți membri ai Partidului Laburist au recunoscut că guvernul se confruntă probabil cu un punct critic după alegerile descentralizate din Scoția și Țara Galilor și alegerile locale din multe părți ale Angliei din luna mai a anului viitor.

Prin urmare, bugetul devine un moment de cotitură nu doar pentru politici, ci şi pentru perspectiva de durabilitate a lui Starmer ca lider.

Conform mai multor surse, Starmer şi echipa sa au decis o strategie de „apărare activă” — nu doar de reacţie pasivă.

Prim-ministrul ar fi „deja luptă pentru alegerile pentru conducere” cu outreach către parlamentari de rând.

Un purtător de cuvânt a precizat că:

„El [Starmer] ar lupta împotriva oricărei provocări la adresa conducerii sale, în loc să stea deoparte... orice provocare ar duce la alegeri prelungite pentru conducere, ar speria piețele și ar crea și mai mult haos...”

Astfel de mesaje au fost interpretate intern ca un semnal către potenţialii challengeri să se abţină de la acţiuni premature. Surse spun că:

„Au intrat în modul buncăr complet... e timpul pentru pălării de folie de aluminiu.”

Această tactică ridică întrebări despre coeziunea cabinetului şi alinierea dintre lider şi subordonaţi, în special când apar suspiciuni despre figura lui Streeting.

Totodată, mesajul prin care se spune că provocarea nu ar fi doar împotriva unui lider, ci ar putea destabiliza relaţii externe sau pieţe, reflectă o încercare de a amplifica costul politic al unei schimbări interne.

Situaţia internă a guvernului se desfăşoară într-un context extern complicat: sondaje recente indică un grad ridicat de nepopularitate al lui Starmer.

Un articol din The Guardian nota:

„…sondajele arată că Starmer este profund nepopular, poate chiar cel mai nepopular prim-ministru britanic din istoria sondajelor moderne.”

Analiştii menţionează că un lider perceput ca vulnerabil intern transmite un semnal slab în faţa pieţelor şi a partenerilor externi.

Susţinătorii prim-ministrului susţin că o competiţie pentru conducere ar putea destabiliza pieţele financiare şi relaţia cu parteneri externi.

De asemenea, o atmosferă internă tensionată, cu breşe de comunicare sau brief-uri interne, poate transmite imaginea unui executiv fragil, ceea ce la rândul lui poate afecta încrederea investitorilor sau interlocutorilor politici externi.

Asfel, tabăra lui Starmer încearcă să transfere lupta internă într-o chestiune de stabilitate naţională, mai mult decât de ambiţii personale.

Calendarul electoral vine cu riscuri concrete pentru conducerea lui Starmer. În mai anul viitor sunt programate alegeri locale în multe părţi din Anglia, scrutinul pentru parlamentul scoţian şi cel galez. Conform The Guardian:

„Se așteaptă ca Partidul Laburist să aibă rezultate slabe la aceste alegeri, dar există îngrijorări tot mai mari din partea unor membri ai partidului că abia așteaptă până atunci pentru a lua în considerare o schimbare de lider.”

Dacă rezultatele sunt slabe, presiunea asupra conducerii ar putea creşte semnificativ.

Surse interne vorbesc despre activişti care vor fi implicaţi în campanii locale şi despre teama că pierderile vor afecta organizaţia partidului la nivelul bazei.

Într-un comentariu anonim:

„E foarte bine să spui să aștepți localnicii, dar aceea e baza mea de activiști pe care o trimit în foc. Nu-mi pot pierde toți consilierii.”

În acest context, partidul se confruntă cu un dualism: să mențină stabilitatea conducerii până după alegeri sau să intervină mai devreme pentru a schimba direcţia. Ambele opţiuni implică costuri politice.

Pe baza celor prezentate mai sus, pot fi identificate câteva scenarii realiste pentru evoluţia situaţiei din interiorul Labour şi a conducerii lui Starmer:

Scenariul A – Stabilizare temporară: Guvernul decide să rămână unit, Sediul No. 10 continuă campania de consolidare internă, după bugetul din 26 noiembrie performanţa este suficientă pentru a calma criticii.

Starmer menţine controlul, iar provocatorii interne amână acţiunile până după alegerile locale de anul viitor. Acest scenariu implică o comunicare mai agresivă, schimbări minore în cabinet, dar fără demiteri majore.

Scenariul B – Provocare politică limitată centralizată după buget: Bugetul provoacă o reacţie adversă – scăderea în sondaje se accentuează, iar un grup de parlamentari colectează sprijin pentru o moţiune de neîncredere internă sau un vot de susţinere.

Starmer ar răspunde prin confruntare directă, posibil demiteri de miniştri, regrupare internă. Dacă provocarea rămâne limitată (fără succes), acesta rămâne prim-ministru, dar cu poziţie erodată.

Scenariul C – Criză majoră de conducere: Dacă rezultatele locale prefigurează un dezastru, pierzând consilii sau parlamentari, presiunea pentru schimbare devine prea mare.

Un pretendent (Streeting, Mahmood sau altul) declanşează o cursă internă. Starmer luptă pentru supravieţuire, dar dacă perdează sprijinul majorităţii parlamentare, plecarea sa devine iminentă.

Această variantă implică o competiţie de leadership, potenţială derută în partid, risk of destabilization.

Scenariul D – Suspendare temporară a provocărilor până după alegerile locale: Obiectivul intern ar fi să se amâne orice mișcare majoră până după scrutinul de mai, ceea ce ar oferi timp de manevră lui Starmer pentru a-şi consolida guvernarea.

Între timp, potenţialii challengeri colectează sprijin, îşi pregătesc terenul pentru o eventuală luptă de succesiune.

Fiecare scenariu vine cu costuri şi beneficii diferite pentru partid, conducere şi electorat. Stabilitatea imediată, dar riscul de stagnare (A); confruntare controlată, dar potenţial risc de eroziune (B); schimbare totală, dar riscul de haos (C); amânare, dar risc de acumulare a frustrărilor (D).