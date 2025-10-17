Premierul britanic Keir Starmer se bucură de tot mai puțin sprijin popular

Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Keir Starmer, se confruntă cu o presiune politică considerabilă, în urma unei scăderi semnificative a sprijinului public și a ascensiunii Partidului Verde sub conducerea lui Zack Polanski.

Sondajele recente indică o erodare a încrederii în leadershipul lui Keir Starmer, în timp ce Polanski reînvie Partidul Verde, atrăgând noi membri și susținători.

Un sondaj realizat de Find Out Now pentru GB News în septembrie 2025 a arătat că 54% dintre britanici consideră că Starmer ar trebui să demisioneze, în timp ce doar 21% doresc să rămână în funcție.

Această scădere a încrederii publice este reflectată și în evaluările favorabilității liderului laburist. Un sondaj YouGov din octombrie 2025 arată că doar 21% dintre britanici au o opinie favorabilă despre Starmer, în timp ce 72% îl văd negativ, ceea ce îi conferă un scor net de -51, cel mai scăzut înregistrat până acum.

Această erodare a sprijinului public este atribuită mai multor factori, inclusiv politicii de imigrație a guvernului Starmer și percepției că acesta ar fi adoptat poziții de dreapta.

Criticii au acuzat guvernul de o politică de poliție în două etape și de alimentarea narațiunilor anti-imigrație, ceea ce a dus la etichetarea sa drept „Two-Tier Keir".

În contrast, Partidul Verde a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de membri, depășind pentru prima dată pragul de 100.000 de membri.

Această creștere a fost atribuită în mare parte stilului de leadership energic al lui Polanski și angajamentului său față de politici progresiste și ecologice.

Într-un discurs recent, Polanski a exprimat ambiția Partidului Verde de a înlocui Partidul Laburist, criticând lipsa de schimbare transformativă a acestuia și reafirmând Partidul Verde ca adevărata opoziție concentrată pe echitate, sustenabilitate ecologică și guvernanță etică.

Pe lângă presiunea externă, Starmer se confruntă și cu provocări interne. O reorganizare majoră a echipei sale de la Downing Street a fost criticată pentru marginalizarea unor aliați progresiști și pentru consolidarea influenței noilor membri centraliști.

Printre plecările notabile se numără Carys Roberts și Muneera Lula, două membre de stânga ale unității de politici, ceea ce a ridicat îngrijorări cu privire la o schimbare ideologică și la scăderea reprezentării femeilor în guvern.

În fața acestor provocări, Starmer încearcă să răspundă criticilor printr-o serie de măsuri politice și declarații publice. Cu toate acestea, rămâne de văzut dacă aceste acțiuni vor fi suficiente pentru a recâștiga încrederea electoratului și a stabiliza poziția Partidului Laburist pe scena politică britanică.

În același timp, ascensiunea Partidului Verde sub conducerea lui Polanski sugerează o schimbare în peisajul politic britanic, cu potențialul de a influența rezultatele viitoarelor alegeri.