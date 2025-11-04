International

Guvernul Starmer promite reforme după scandalul privind numirea lui Peter Mandelson

Guvernul Starmer promite reforme după scandalul privind numirea lui Peter MandelsonLord Mandelson / sursa foto: wikipedia
Guvernul condus de premierul britanic Keir Starmer a anunțat intenția de a introduce reforme în procesul de numire pentru funcțiile diplomatice, în urma controverselor generate de desemnarea și ulteriora demiterea lui Peter Mandelson din postul de ambasador al Regatului Unit în Statele Unite.

Decizia vine după ce au fost făcute publice e-mailuri care dezvăluiau legături între fostul ambasador și finanțatorul american Jeffrey Epstein, condamnat în trecut pentru infracțiuni sexuale.

Oficialii britanici au precizat că anumite informații relevante nu erau disponibile la momentul verificărilor efectuate înainte de numirea lui Peter Mandelson, ceea ce a determinat Executivul să promită o analiză completă a procedurilor interne.

Peter Mandelson, numit ambasador al Regatului Unit la Washington

Peter Mandelson a fost numit ambasador al Regatului Unit la Washington la începutul anului 2025 printr-o decizie directă a premierului Keir Starmer, fără proces standard de interviu de selecţie pentru candidatul diplomatic.

Conducerea serviciului civil britanic a subliniat că „nu a existat un interviu de panel” pentru această poziţie deoarece postul a fost ocupat printr-o nominalizare ministerială directă.

În cadrul verificărilor de rigoare („due diligence”), relaţia lui Mandelson cu Epstein a fost identificată, însă oficialii susţin că datele care ulterior au condus la demiterea sa „nu erau disponibile” în momentul respectiv.

Această evoluţie a generat întrebări privind procesul de selecţie pentru poziţii diplomatice sensibile şi despre gradul de transparenţă în numiri politice.

Mandelson, relaţie apropiată cu Epstein

Dezvăluirile recente arată că Mandelson a întreţinut o relaţie apropiată cu Jeffrey Epstein, condamnat în 2008 pentru solicitarea de sex de la minor. Concret, în schimb de email-uri apare un mesaj în care Mandelson îi scria lui Epstein:

„Te apreciez foarte mult şi mă simt neajutorat şi furios pentru ceea ce s-a întâmplat…” înainte de condamnarea acestuia.

Ulterior, ministrul de externe britanic a declarat că „Email-urile arată că profunzimea şi întinderea relaţiei lui Peter Mandelson cu Jeffrey Epstein diferă în mod semnificativ faţă de ceea ce se ştia la momentul numirii sale.”

Pe 11 septembrie 2025, premierul Starmer a revocat mandatul lui Mandelson, invocând „informaţii suplimentare” care au apărut după numire.

Reacţii şi măsuri ulterioare

În comisia parlamentară de afaceri externe, secretarul permanent al Ministerului Afacerilor Externe şi secretarul Cabinetului au apărat procesul intern, afirmând că datele relevante „nu erau disponibile” în momentul verificărilor.

Keir Starmer

Sursă foto: Captură de ecran Youtube

De asemenea, oficialii au anunţat modificări procedurale care vor încerca să reproducă ceea ce ar fi fost un interviu de selecţie: verificări mai stricte pentru numirile directe, pentru a creşte gradul de supraveghere.

Premierul Starmer a spus, privind situaţia:

„Dacă aş fi ştiut atunci ceea ce ştiu acum, nu l-aş fi numit.”

Mandelson, numit fără o verificare aprofundată

Această situaţie aduce în prim-plan verificarea proceselor de numire pentru posturi diplomatice sensibile, mai ales când acestea sunt ocupate prin decizii politice directe, fără concurs sau interviu public.

Aplicarea unor norme mai riguroase de selecţie şi transparenţă devine o prioritate pentru a evita riscuri de reputaţie la nivel internaţional.

De asemenea, relaţia dintre Regatul Unit şi Statele Unite, unul dintre pilonii politici şi economici ai politicii externe britanice, este expusă la dezbateri privind modul în care se aleg emisarilor în exterior şi ce standarde sunt aplicate în procesul de selecţie.

