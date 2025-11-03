Prima țară din lume care interzice fumatul pentru noile generații. Legea a intrat în vigoare

Maldive este prima țară din lume care a interzis fumatul în funcție de generație, interzicând persoanelor născute după 1 ianuarie 2007 să fumeze, să cumpere sau să vândă produse din tutun, potrivit CNN.

Interdicția a intrat în vigoare sâmbătă în arhipelagul din Asia de Sud, „marcând o etapă istorică în eforturile națiunii de a proteja sănătatea publică și de a promova o generație fără tutun”, a transmis Ministerul Sănătății din Maldive.

„Această măsură face din Maldive prima ţară din lume care aplică o interdicţie generaţională la nivel naţional în privinţa tutunului”, a mai spus ministrul.

Un sondaj național arăta că, în 2021, peste un sfert dintre adulții din Maldive, cu vârste între 15 și 69 de ani, consumau tutun, iar procentul era aproape dublu în rândul adolescenților de 13–15 ani. Prin comparație, în 2022, aproape 20% dintre adulții din Statele Unite fumau, iar în 2023, aproximativ 12% dintre adulții din Regatul Unit erau fumători.

Deși Maldive este prima țară care a introdus o astfel de interdicție, măsuri similare au fost discutate și aproape adoptate în alte regiuni ale lumii.

În 2022, Noua Zeelandă a aprobat o lege care interzicea vânzarea de tutun persoanelor născute după 1 ianuarie 2009. Măsura urma să intre în vigoare în 2024, dar a fost anulată un an mai târziu, pentru a permite finanțarea reducerilor de taxe. Decizia a stârnit reacții puternice din partea specialiștilor în sănătate publică și a organizațiilor antitutun.

În Marea Britanie, proiecte de lege similare au fost propuse în ultimii ani, dar nu au fost aprobate, o nouă variantă fiind în prezent analizată în Parlament. Inițiativa prevede interzicerea tutunului pentru persoanele născute după 1 ianuarie 2009 și înăsprirea regulilor privind vânzarea de tutun și produse de vapat.

Săptămâna trecută, mai mulți lideri din domeniul sănătății au semnat o scrisoare deschisă prin care au cerut adoptarea proiectului și au criticat întârzierile acumulate. În document se precizează că, în cele șase luni scurse de la ultima dezbatere parlamentară, peste 120.000 de tineri au început să fumeze, potrivit semnatarilor din marile spitale, organizații de luptă împotriva cancerului și structuri ale Serviciului Național de Sănătate (NHS).

Interdicția din Maldive este cea mai recentă inițiativă dintr-o serie de măsuri adoptate de-a lungul anilor pentru reducerea consumului de tutun și a fumatului, inclusiv al țigărilor electronice.

La sfârșitul anului 2024, guvernul a interzis importul, deținerea, utilizarea, producerea și distribuția tuturor țigărilor electronice, indiferent de vârstă.