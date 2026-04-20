Nume interzise pentru copii în întreaga lume. Cazuri judiciare care au schimbat legislația

Alegerea numelui unui copil nu este întotdeauna o decizie complet liberă, deoarece în multe țări autoritățile pot interveni atunci când consideră că un nume este dăunător, ofensator sau nepotrivit, iar numeroase cazuri reale demonstrează limitele impuse de legislație, potrivit Daily Express.

În majoritatea statelor, legislația privind numele copiilor urmărește un principiu central: protejarea interesului superior al copilului.

Autoritățile pot respinge nume considerate ridicole, ofensatoare, care pot provoca stigmatizare sau dificultăți sociale pe termen lung.

De exemplu, în Marea Britanie nu există o listă oficială de nume interzise, însă instanțele pot interveni în cazuri extreme.

Un caz frecvent citat este cel al unei mame din Țara Galilor care a încercat să își numească fiica „Cyanide” („Ceanură”), argumentând că este un „nume frumos”. Instanța a respins cererea, considerând că numele ar putea afecta grav copilul.

Un cadru similar există și în alte țări europene. Potrivit Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dreptul la viață privată include alegerea numelui, dar statele pot impune restricții dacă acestea sunt justificate de interesul public.

Unele state merg mai departe și stabilesc reguli foarte clare.

În Danemarca, părinții trebuie să aleagă numele copilului dintr-o listă oficială de aproximativ 7.000 de variante aprobate. Dacă doresc un nume diferit, trebuie să obțină aprobarea autorităților. Exemple de nume respinse includ „Monkey” („Marimuță) sau termeni considerați ofensatori.

Franța aplică reguli similare, interzicând numele care pot aduce prejudicii copilului. Un caz cunoscut este cel al unui cuplu care a încercat să își numească fiica „Nutella”.

Instanța a decis schimbarea numelui în „Ella”, motivând că asocierea cu un brand comercial ar putea duce la ridiculizare.

Conform informațiilor publicate de Serviciul Public Francez , ofițerii de stare civilă pot sesiza procurorul dacă un nume este considerat contrar interesului copilului.

Unele dintre cele mai mediatizate cazuri implică intervenții directe ale instanțelor.

În Noua Zeelandă, o fetiță înregistrată cu numele „Talula Does the Hula in Hawaii” („Talula dansează hula în Hawaii”) a ajuns în instanță la vârsta de nouă ani pentru a-și schimba numele.

Judecătorul a decis în favoarea copilului, afirmând că numele îi crea „un dezavantaj semnificativ”. În aceeași jurisdicție au fost respinse și nume precum „Sex Fruit” („Fructe Sexuale”) sau „Fish and Chips”.

Potrivit autorităților din Noua Zeelandă, numele nu trebuie să fie ofensatoare, excesiv de lungi sau să semene cu titluri oficiale.

În Suedia, un alt caz celebru a implicat un nume format din 43 de caractere: „Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116”. Părinții susțineau că se pronunță „Albin”, însă autoritățile au respins cererea, considerând-o o sfidare a legii.

În unele situații, interdicțiile sunt motivate de context istoric sau sensibilități culturale.

Numele „Adolf” a fost interzis sau descurajat în mai multe țări europene din cauza asocierii cu dictatorul nazist. De asemenea, nume precum „Osama Bin Laden” au fost respinse în Germania.

În Japonia, autoritățile au interzis în 1994 numele „Akuma” (care înseamnă „diavol”), considerând că acesta poate afecta dezvoltarea copilului. Decizia a stabilit un precedent pentru alte cazuri similare.

În Statele Unite, legislația variază de la stat la stat. De exemplu, unele jurisdicții au respins nume precum „Messiah” sau „Jesus Christ”, invocând posibile implicații religioase sau confuzii sociale, deși aceste decizii nu sunt uniforme la nivel național. Informații generale despre regulile de înregistrare pot fi consultate prin Centers for Disease Control and Prevention

Lista numelor respinse sau interzise include o varietate de exemple care reflectă diferențe culturale și juridice:

Cyanide – interzis în Marea Britanie;

Nutella – interzis în Franța;

Monkey – respins în Danemarca;

Akuma („Devil”) – interzis în Japonia;

Lucifer – interzis în Noua Zeelandă;

Metallica – respins în Suedia;

IKEA – interzis în Suedia;

Robocop – interzis în Mexic;

Majesty sau Prince – restricționate în unele state din SUA;

Anus – interzis în Danemarca și Noua Zeelandă.

Aceste exemple arată că autoritățile intervin în special atunci când numele pot genera stigmatizare, confuzie sau prejudicii sociale.

La nivel global, există un echilibru între libertatea părinților de a alege numele copilului și responsabilitatea statului de a proteja copilul. Țările nordice și cele europene continentale tind să aibă reguli mai stricte, în timp ce statele anglo-saxone oferă mai multă flexibilitate, intervenind doar în cazuri extreme.

Potrivit unei analize, multe dintre aceste reguli au evoluat în urma unor cazuri controversate care au atras atenția publicului și au determinat autoritățile să clarifice legislația.

Deși alegerea numelui unui copil este, în principiu, o decizie personală, numeroase exemple din întreaga lume arată că această libertate are limite legale clare.

Intervențiile autorităților apar în special atunci când există riscul ca numele să afecteze demnitatea, dezvoltarea sau integrarea socială a copilului, iar tendința globală indică o preocupare tot mai mare pentru protejarea interesului acestuia.