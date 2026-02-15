Ce nume nu ai voie să le dai copiilor în 2026. Toți părinții din România, obligați să respecte legea

În România, părinții nu pot alege orice prenume pentru copiii lor. Conform articolului 84 din Codul Civil, sunt interzise prenumele „ridicole, indecente sau contrare ordinii publice și bunelor moravuri”. Ofițerul stării civile poate refuza înregistrarea unui nume care încalcă aceste reguli, iar decizia poate fi contestată în instanță. Pe Tiktok, avocata Dalina Terzi a explicat ce soluție au la îndemână părinții care nu vor să țină cont de lege.

În 2026, autoritățile vor să se asigure că prenumele alese de părinți nu le afectează reputația și integritatea celor mici. Nu sunt acceptate nume care pot incita la violență sau care sunt asociate cu dictatori și teroriști.

De asemenea, combinațiile de nume precum „Abu Bakr al-Bagdadi” sunt respinse, deși prenumele „Osama” sau „Abu Bakr”, folosite individual, pot fi acceptate ca nume obișnuite.

„Să luăm câteva exemple. Nu îți vei putea numi copilul după un dictator sau criminal celebru precum Osama Bin Laden, Adolf Hitler, Vladimir Lenin, Benito Mussolini. De asemenea, nu vei putea să îi dai copilului tău nume de inspirație mitologică sau religioasă: Zeus, ISIS, Dracula, Satana, Hristos, Sfântul Petru. Nu vei putea să îi dai copilului tău un nume de super-erou, cum ar fi Batman, Superman, Wonder Woman. Nu vei putea, de asemenea, să îi stabilești copilului tău un prenume în bășcălie sau vulgar: Sentiment, Termopan, Justiția, Amorel, Struț, Mariano Mon Amour și altele asemenea”, a explicat avocata.

Sunt interzise numele religioase sau mitologice, precum Sfântul Petru, Hristos, Zeus, Thor sau Dracula, considerate nepotrivite sau ofensatoare. De asemenea, prenumele inspirate de supereroi, precum Spider-man, Superman sau Batman, nu pot fi folosite.

Ofițerii stării civile resping și prenumele bășcălioase, vulgare sau neobișnuite. Pe această listă se află Amorel, Lămâia, Televizor, Strugurel, Portocală, Papanaș, Făt-Frumos, Milion sau Semaforul.

Chiar și numele de animale, fructe sau obiecte, cum ar fi Curcă, Bounegru, Găleată, pot fi refuzate, pentru că nu respectă bunele maniere. Potrivit avocatei, regulile nu erau atât de aspre în urmă cu un deceniu.

„Nu vei putea să îi dai copilului tău numele unui brand celebru: Mercedes, Q7, Ikea. Nu vei putea să îi dai numele unor artiști celebri, cum ar fi Traian Băsescu, Klaus Iohannis – nu neapărat limitat la aceste nume, sunt doar exemple. La nivelul anului 2016 existau totuși mii de români care purtau nume pe care astăzi nu le-ar mai putea înregistra ofițerii stării civile: Curcă, Mortu, Găleata și altele asemenea

Atunci când părinții aleg un prenume care nu respectă aceste limite legale, ofițerul stării civile are dreptul să refuze înregistrarea copilului. Aceasta înseamnă că numele propus nu va fi înregistrat în certificatul de naștere, iar părinții vor primi o decizie oficială de refuz.

Deși legea le permite părinților să conteste această decizie în instanță, șansele de succes sunt foarte reduse.

„Ce se poate întâmpla dacă vrei totuși să înregistrezi copilul cu un prenume de acest fel? Ei bine, ofițerii stării civile pot refuza înregistrarea copilului și îți pot da decizie de refuz, pe care, desigur, o vei putea contesta în instanță, fără prea mare succes”, a mai spus avocata.