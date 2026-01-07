Divorț sau nuntă în 2026. Ce taxe notariale cresc

Cât costă un divorț la notar în 2026. Românii care intenționează să divorțele pe cale amiabilă la notar în 2026 trebuie să se pregătească pentru sume mai mari decât în anii precedenți.

Noile tarife au crescut substanțial, mai ales pentru cuplurile care au copii minori, conform informațiilor furnizate de notari și de Registrul Național al Cererilor de Divorț.

Pentru cei care aleg o separare fără copii minori, procesul rămâne relativ simplu și accesibil. În acest caz, costul total estimativ pentru un divorț la notar în 2026 se situează între 1.000 și 1.200 de lei.

Această sumă include onorariul notarial, de aproximativ 800-900 de lei plus TVA, taxa de înregistrare în Registrul Național al Cererilor de Divorț de circa 85 de lei și cheltuielile administrative suplimentare de aproximativ 50-70 de lei.

Situația devine mult mai complexă atunci când cuplul are copii minori. Legea impune încheierea unei convenții parentale, care reglementează aspecte precum domiciliul copilului, cuantumul pensiei alimentare și programul de vizită.

Din acest motiv, tariful pentru un divorț cu copii minori poate ajunge în 2026 până la 2.000 de lei. Onorariul notarial ajunge astfel la 1.400-1.500 de lei plus TVA, la care se adaugă aproximativ 180 de lei pentru redactarea convenției parentale și aproximativ 150 de lei pentru taxele de registru și legalizări documente.

În România, cheltuielile pentru o căsătorie civilă nu sunt standardizate, fiecare primărie având libertatea de a stabili propriile tarife în funcție de ziua și locul unde se oficiază ceremonia. Deși actul în sine este unul administrativ, bugetul mirilor poate fi influențat de mai mulți factori practici și logistici.

Pentru cuplurile care aleg să se căsătorească la sediul stării civile, în timpul săptămânii și în programul normal, ceremonia este, în general, gratuită. Diferențele apar însă atunci când mirii optează pentru o zi de weekend sau pentru o sărbătoare legală. În aceste situații, primăriile pot percepe taxe între 100 și 350 de lei, în funcție de localitate și de ziua aleasă, duminica fiind, de regulă, mai scumpă decât sâmbăta.

Un alt cost adesea ignorat este cel pentru prezența fotografilor sau videografilor profesioniști în sala de ceremonii. Unele primării solicită un tarif suplimentar, de aproximativ 40–50 de lei, pentru fiecare eveniment.

Pentru cei care își doresc o ceremonie în afara sediului primăriei – fie în grădină, la un restaurant sau într-o locație specială – cheltuielile cresc considerabil. Taxele pentru deplasarea ofițerului de stare civilă variază între 500 și 1.650 de lei.

În plus, anumite județe au introdus restricții noi privind digitalizarea actelor, limitând oficierea în locații externe, deoarece semnarea documentelor trebuie să se facă electronic, la sediu.

Pe lângă taxele pentru oficiere, cuplurile trebuie să ia în calcul și costurile administrative adiționale. Certificatul medical prenupțial, valabil 14 zile, este, de regulă, gratuit dacă este emis de medicul de familie, însă clinicile private pot percepe taxe pentru analizele necesare.

În cazul în care unul dintre viitorii soți este cetățean străin, este necesară și traducerea legalizată a documentelor, apostilarea acestora și, în unele cazuri, taxe pentru transcrierea căsătoriei în țara de origine.