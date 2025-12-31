Sume nejustificate la întreținere. Drumul complicat pentru recuperarea banilor

Mulți proprietari se plâng că sunt puși să plătească sume stabilite de asociațiile de proprietari fără un temei clar sau pentru servicii de care nu au beneficiat. Mulți cred că, odată plătite, aceste sume sunt pierdute definitiv. Avocatul Gelu Pușcaș explică, însă, că legea oferă soluții concrete, dar numai într-un singur mod: prin instanță.

În practică, circulă frecvent ideea că un proprietar care a achitat o sumă trecută pe lista de plată a asociației nu mai are nicio șansă să-și recupereze banii, chiar dacă acea sumă a fost stabilită greșit sau fără temei legal.

„Este o percepție eronată, dar foarte răspândită”, explică avocatul Gelu Pușcaș. „Legea nu spune nicăieri că banii plătiți nedatorat sunt pierduți definitiv. Spune doar foarte clar cine poate corecta situația și pe ce cale.”

Primul scenariu este cel în care sumele cerute proprietarilor provin dintr-o hotărâre a adunării generale a asociației.

Potrivit avocatului, în acest caz lucrurile sunt tranșate de Legea 196/2018. „Articolul 52 este extrem de clar: dacă o sumă a fost stabilită printr-o hotărâre a adunării generale, singura autoritate care o poate anula este instanța de judecată”, subliniază Gelu Pușcaș.

Cu alte cuvinte, cenzorul nu poate șterge suma, primăria nu o poate anula, iar administratorul sau președintele asociației nu au această competență. „Doar instanța poate anula hotărârea, iar abia după anulare se poate discuta despre eliminarea sumelor din lista de plată sau despre restituirea banilor”, explică avocatul.

Există și situații în care hotărârea adunării generale nu a fost contestată la timp și a intrat în circuitul civil.

„Dacă proprietarul nu a atacat hotărârea, fie pe cale principală, fie ca excepție, aceasta produce efecte juridice. Asta înseamnă că, formal, el este bun de plată”, spune Gelu Pușcaș.

Chiar și în acest caz, însă, soluția nu este pierdută definitiv. „Tot instanța rămâne singura cale prin care se poate obține o corectare a situației, inclusiv restituirea unor sume plătite nedatorat.”

Avocatul oferă câteva exemple concrete, întâlnite frecvent în practică: Un prim caz este cel al fondurilor colectate în baza unei hotărâri care ulterior este anulată. „Dacă hotărârea dispare, juridic vorbim de o plată nedatorată, iar proprietarul poate cere obligarea asociației la restituirea sumelor”, explică el.

Un alt exemplu este fondul de reparații pentru lucrări care nu au mai fost executate. „Dacă s-au colectat bani pentru o lucrare care nu s-a realizat, proprietarul poate cere fie eliminarea sumei din lista de plată, fie restituirea banilor deja achitați.”

De asemenea, apar frecvent situații legate de servicii de care proprietarul nu a beneficiat sau de repartizări eronate. „În astfel de cazuri, se poate solicita corectarea listelor și, dacă sumele au fost plătite, restituirea lor.”

Mulți proprietari încearcă să rezolve problema pe cale informală, discutând cu administratorul sau cu președintele asociației. De cele mai multe ori, fără succes.

„Administratorul nu are voie să modifice listele după bunul plac. Dacă o sumă vine dintr-o hotărâre a adunării generale, mâinile noastre sunt legate. Altfel, riscăm să fim acuzați că încălcăm legea sau hotărârile asociației”, ne-a explicat ne-a explicat Florin Rotaru, administrator de bloc și inginer de profesie.

Acesta a mai precizat că, în practică, proprietarii confundă rolurile. „Ni se cere să ștergem sume, dar legal nu avem cum. Singura soluție reală este decizia instanței.”

Avocatului Gelu Pușcaș a venit cu sfaturi pentru cei păgubiți: „Da, proprietarul își poate recupera banii plătiți în plus. Dar nu prin discuții, nu prin reclamații la primărie și nu prin presiuni asupra administratorului. Singura cale este sesizarea instanței de judecată, după o analiză obiectivă a situației”.