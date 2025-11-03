International

Donald Trump, interviu tăios la „60 Minutes”. SUA reiau testele nucleare, pentru că și China și Rusia o fac

Comentează știrea
Donald Trump, interviu tăios la „60 Minutes”. SUA reiau testele nucleare, pentru că și China și Rusia o facDonald Trump. Sursa foto: dreasmtime.com
Din cuprinsul articolului

Președintele SUA, Donald Trump, a apărut duminică seara la „60 Minutes”, la un an după ce dăduse în judecată emisiunea pentru montajul realizat unui interviu cu Kamala Harris .

Spre surprinderea multora a lăsat de înțeles, pe alocuri, că știe cum funcționează tăieturile la montaj. „Nu trebuie să folosiți asta”, i-a spus la un moment dat jurnalistei Norah O’Donnell, după o discuție tensionată despre criminalitatea din Washington, D.C. În alt punct, a adăugat: „Nu trebuie să puneți asta, nu vreau să vă fac de rușine”, lăudând noii proprietari ai CBS, scrie CNN.

Producătorii au difuzat pe TV circa o treime din interviu, restul fiind urcat pe YouTube, iar transcriptul integral (aprox. 90 de minute) a fost publicat online. Din întrebările O’Donnell au rezultat subiecte tari. De la costul vieții, la politica externă, shutdown-ul guvernamental și migrație. „Mergem în război cu Venezuela?”, „Când veți declara misiune îndeplinită pe imigrație?”, „Veți trimite armata în orașele americane?” — a întrebat jurnalista, contrazicându-l punctual când a fost cazul: „Când merge bine bursa, nu toată lumea simte.”.

Trump anunță că SUA reia testele nucleare

Întrebat despre decizia recentă de a relua testele nucleare ale SUA—măsură care a stârnit întrebări logistice și îngrijorări privind escaladarea tensiunilor—Trump s-a apărat susținând că și alte state, nu doar Coreea de Nord, ar testa arme nucleare. „Rusia testează arme nucleare”, a spus el. „Și China le testează. Doar că voi nu știți.”

Vișine în ciocolată. Rețeta de făcut acasă
Vișine în ciocolată. Rețeta de făcut acasă
Sorin Grindeanu, ca-n bancul cu porcul: „Doar pe asta, că e cald!”
Sorin Grindeanu, ca-n bancul cu porcul: „Doar pe asta, că e cald!”

„Asta ar fi, cu siguranță, o știre majoră”, a replicat Norah O’Donnell, subliniind că Rusia a testat sisteme de livrare (rachete/vehicule purtătoare), nu ogiva în sine.

„Rusia testează, China testează, dar nu vorbesc despre asta”, a insistat Trump. „Noi suntem o societate deschisă. Vorbim despre aceste lucruri, altfel, voi (presa) ați specula. Ei nu au reporteri care să scrie; noi avem.” „Vom testa pentru că ei testează, și alții testează”, a adăugat. „Sigur, Coreea de Nord testează. Pakistan testează.”

SUA au oprit testările nucleare explozive în 1992.

Reacțiile nu au întârziat

Criticii au acuzat-o pe O’Donnell că nu a intervenit mai des pentru a corecta afirmațiile președintelui, reîncălzind dezbaterea de un deceniu despre cum ar trebui intervievat Trump. Chiar și așa, interviul a produs titluri virale: liderul de la Casa Albă a spus că accentuat pe imigrație „nu au mers suficient de departe” și a evitat să-l contextualizeze pe Changpeng Zhao, fondatorul Binance, despre care a afirmat „Nu știu cine e”, deși l-a grațiat luna trecută.

Întrebat despre americanii „care trăiesc de la un salariu la altul”, Trump a pus responsabilitatea pe administrația anterioară, promițând scăderea prețului la benzină și „remedierea sănătății”. „Domnule președinte, cu tot respectul, vorbiți despre reforma asigurărilor de sănătate din 2015,” a replicat O’Donnell. „Sigur. Și nu poți s-o faci din cauza democraților,” a răspuns el.

Interviul, componentă meta-mediatică

Trump a reluat tema litigiului de anul trecut cu CBS legat de interviul Kamala Harris, afirmând că „60 Minutes” ar fi fost „forțat să-i plătească mulți bani”, în timp ce rețeaua a prezentat în introducere un acord de încheiere a disputei fără scuze sau recunoașterea vreunei vinovății. Președintele a elogiat totodată schimbările de proprietate la CBS/Paramount și l-a lăudat pe David Ellison, sugerând că noua conducere va face postul „mai corect”.

A făcut referire și la numirea unei „tinere” la vârful redacției (aluzie la Bari Weiss), apreciind că „e o persoană grozavă”, apoi a admis că acea secvență „se poate tăia”.

Aparițiile televizate extinse cu Trump sunt rare în acest mandat, ceea ce amplifică miza editorială a fiecărei întrebări. Duminică, „60 Minutes” a încercat să stoarcă maximum din cele 90 de minute, iar Casa Albă a împins, în contrapartidă, propriile narațiuni despre economie, securitate și presă, concluzionează CNN

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:08 - Google a retras modelul Gemma din AI Studio, după acuzațiile de defăimare aduse de un senator american
08:59 - Vișine în ciocolată. Rețeta de făcut acasă
08:52 - Regina Maria, arhitecta unei unificări masonice. Documente inedite descoperite de Florian Bichir
08:44 - Sorin Grindeanu, ca-n bancul cu porcul: „Doar pe asta, că e cald!”
08:33 - Vremea se răcește brusc: ploi și frig în aproape toată țara. Zonele unde va ninge
08:25 - Băsescu: Conflictul dintre președinte și premier este inevitabil. Nicușor Dan mizează pe strategie politică

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale