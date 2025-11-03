Donald Trump, interviu tăios la „60 Minutes”. SUA reiau testele nucleare, pentru că și China și Rusia o fac

Președintele SUA, Donald Trump, a apărut duminică seara la „60 Minutes”, la un an după ce dăduse în judecată emisiunea pentru montajul realizat unui interviu cu Kamala Harris .

Spre surprinderea multora a lăsat de înțeles, pe alocuri, că știe cum funcționează tăieturile la montaj. „Nu trebuie să folosiți asta”, i-a spus la un moment dat jurnalistei Norah O’Donnell, după o discuție tensionată despre criminalitatea din Washington, D.C. În alt punct, a adăugat: „Nu trebuie să puneți asta, nu vreau să vă fac de rușine”, lăudând noii proprietari ai CBS, scrie CNN.

Producătorii au difuzat pe TV circa o treime din interviu, restul fiind urcat pe YouTube, iar transcriptul integral (aprox. 90 de minute) a fost publicat online. Din întrebările O’Donnell au rezultat subiecte tari. De la costul vieții, la politica externă, shutdown-ul guvernamental și migrație. „Mergem în război cu Venezuela?”, „Când veți declara misiune îndeplinită pe imigrație?”, „Veți trimite armata în orașele americane?” — a întrebat jurnalista, contrazicându-l punctual când a fost cazul: „Când merge bine bursa, nu toată lumea simte.”.

Întrebat despre decizia recentă de a relua testele nucleare ale SUA—măsură care a stârnit întrebări logistice și îngrijorări privind escaladarea tensiunilor—Trump s-a apărat susținând că și alte state, nu doar Coreea de Nord, ar testa arme nucleare. „Rusia testează arme nucleare”, a spus el. „Și China le testează. Doar că voi nu știți.”

„Asta ar fi, cu siguranță, o știre majoră”, a replicat Norah O’Donnell, subliniind că Rusia a testat sisteme de livrare (rachete/vehicule purtătoare), nu ogiva în sine.

„Rusia testează, China testează, dar nu vorbesc despre asta”, a insistat Trump. „Noi suntem o societate deschisă. Vorbim despre aceste lucruri, altfel, voi (presa) ați specula. Ei nu au reporteri care să scrie; noi avem.” „Vom testa pentru că ei testează, și alții testează”, a adăugat. „Sigur, Coreea de Nord testează. Pakistan testează.”

SUA au oprit testările nucleare explozive în 1992.

Criticii au acuzat-o pe O’Donnell că nu a intervenit mai des pentru a corecta afirmațiile președintelui, reîncălzind dezbaterea de un deceniu despre cum ar trebui intervievat Trump. Chiar și așa, interviul a produs titluri virale: liderul de la Casa Albă a spus că accentuat pe imigrație „nu au mers suficient de departe” și a evitat să-l contextualizeze pe Changpeng Zhao, fondatorul Binance, despre care a afirmat „Nu știu cine e”, deși l-a grațiat luna trecută.

Întrebat despre americanii „care trăiesc de la un salariu la altul”, Trump a pus responsabilitatea pe administrația anterioară, promițând scăderea prețului la benzină și „remedierea sănătății”. „Domnule președinte, cu tot respectul, vorbiți despre reforma asigurărilor de sănătate din 2015,” a replicat O’Donnell. „Sigur. Și nu poți s-o faci din cauza democraților,” a răspuns el.

Trump a reluat tema litigiului de anul trecut cu CBS legat de interviul Kamala Harris, afirmând că „60 Minutes” ar fi fost „forțat să-i plătească mulți bani”, în timp ce rețeaua a prezentat în introducere un acord de încheiere a disputei fără scuze sau recunoașterea vreunei vinovății. Președintele a elogiat totodată schimbările de proprietate la CBS/Paramount și l-a lăudat pe David Ellison, sugerând că noua conducere va face postul „mai corect”.

A făcut referire și la numirea unei „tinere” la vârful redacției (aluzie la Bari Weiss), apreciind că „e o persoană grozavă”, apoi a admis că acea secvență „se poate tăia”.

Aparițiile televizate extinse cu Trump sunt rare în acest mandat, ceea ce amplifică miza editorială a fiecărei întrebări. Duminică, „60 Minutes” a încercat să stoarcă maximum din cele 90 de minute, iar Casa Albă a împins, în contrapartidă, propriile narațiuni despre economie, securitate și presă, concluzionează CNN