Nigel Farage câștigă teren, în timp ce guvernul lui Keir Starmer se confruntă cu dificultăți majore

La mai bine de un an după victoria Partidului Laburist condus de Keir Starmer, promisiunile de schimbare ale guvernului britanic sunt puse la încercare, în timp ce liderul Reform UK, Nigel Farage, își consolidează poziția în sondaje, potrivit Politico.

Problemele legate de migrație și de funcționarea instituțiilor statului au alimentat o serie de controverse care au afectat imaginea executivului.

Cabinetul Starmer se confruntă cu noi critici după ce numărul ambarcațiunilor care traversează Canalul Mânecii a depășit deja totalul înregistrat în 2024.

O situație considerată simbolică pentru dificultățile administrative a avut loc recent, când „un migrant, deportat în Franța în cadrul programului guvernamental «one in, one out», s-a întors în Marea Britanie mai puțin de o lună mai târziu”, potrivit Sky News.

Tensiunile s-au amplificat după ce „un solicitant de azil condamnat pentru agresarea sexuală a unei adolescente a fost eliberat din greșeală din închisoare”, fapt ce a declanșat o operațiune de căutare la nivel național.

Persoana a fost reținută din nou două zile mai târziu, însă incidentul a generat critici dure și titluri negative în presa britanică.

În contextul acestor evenimente, Nigel Farage a afirmat că „Marea Britanie este distrusă”. Un deputat laburist dintr-o circumscripție marginală a declarat pentru Politico că situația actuală este „profund dăunătoare” și „joacă în favoarea Reform, care susține că țara nu mai poate fi guvernată de partidele tradiționale”.

Danny Kruger, deputat Reform UK și fost membru al Partidului Conservator, a adăugat că evenimentele recente reprezintă „combustibil pentru ideea că statul britanic este complet disfuncțional”.

Acesta a anunțat un discurs programat pentru marți, în care va propune „o intervenție serioasă asupra sistemului”.

Frustrarea din rândul oficialilor laburiști este tot mai vizibilă. Ministrul Sănătății, Wes Streeting, a declarat într-un interviu televizat că „există o profundă deziluzie în această țară și un sentiment tot mai mare de disperare cu privire la capacitatea cuiva de a o redresa”.

Premierul Keir Starmer a criticat în mod repetat moștenirea lăsată de conservatori după cei 14 ani de guvernare, afirmând anterior că „prea mulți oameni din Whitehall sunt confortabili în baia călduță a declinului controlat” — o expresie care a fost criticată de sindicatele funcționarilor publici pentru tonul său „trumpian”.

Un comitet parlamentar a lansat luni un raport în care acuză Ministerul de Interne că a irosit miliarde de lire sterline pe „un sistem de cazare pentru solicitanți de azil eșuat, haotic și costisitor”.

Danny Kruger a spus pentru Politico că Marea Britanie se confruntă cu „o criză multifactorială”, iar aceasta face „necesară o reformă profundă a aparatului de stat”.

Tot el a precizat că partidul său nu va acționa cu „un ferăstrău sau o bilă demolatoare”, ci va urmări o restructurare graduală.

În același timp, Farage s-a confruntat cu un incident în propriul partid, după ce o deputată Reform a spus că este „scoasă din minți” de reclamele care prezintă persoane de culoare sau asiatice.

Liderul Reform UK a calificat comentariile drept „urâte” și „greșite”, potrivit sursei citate.

Sondajele YouGov indică faptul că 36% dintre respondenți consideră Reform drept cel mai potrivit partid pentru gestionarea imigrației, comparativ cu 10% pentru laburiști și 6% pentru conservatori.

Fostul consilier adjunct al lui Rishi Sunak, Rupert Yorke, a declarat că recentele incidente sunt „încă o dovadă pentru public că statul britanic este complet defect”.

El a avertizat: