International

Înfrângere istorică pentru Partidul Laburist în Țara Galilor. S-a întâmplat după un secol

Comentează știrea
Înfrângere istorică pentru Partidul Laburist în Țara Galilor. S-a întâmplat după un secolKeir Starmer. SUrsa foto: X/Keir Starmer
Din cuprinsul articolului

Partidul Laburist, aflat la guvernare în Marea Britanie, a pierdut un loc în parlamentul regional din Țara Galilor, în timul alegerilor parțiale desfășurate vineri, într-o circumscripție considerată anterior un bastion tradițional al formațiunii.

Rezultatul constituie un semnal pentru premierul Keir Starmer înaintea alegerilor locale mai ample programate pentru anul viitor.

Alegeri parțiale în Caerphilly

Alegerile parțiale din Caerphilly, sudul Țării Galilor, au adus o schimbare semnificativă în peisajul politic local. Partidul naționalist galez Plaid Cymru a obținut locul în parlament, în timp ce Partidul Reform UK, condus de Nigel Farage și cunoscut pentru pozițiile sale anti-imigrație, s-a clasat pe locul al doilea, cu un procentaj de 36% din voturi.

Partidul Laburist a obținut doar 11%, clasându-se pe poziția a treia.

Se reia furnizarea cu gaze pe Calea Rahovei. Anunțul Distrigaz
Se reia furnizarea cu gaze pe Calea Rahovei. Anunțul Distrigaz
Nicuşor Dan, vizită la Antibiotice Iaşi. Discuții despre creșterea exporturilor companiei
Nicuşor Dan, vizită la Antibiotice Iaşi. Discuții despre creșterea exporturilor companiei

Candidatul câștigător, Lindsay Whittle, reprezentant al Plaid Cymru, a declarat în cadrul numărării voturilor:

„Votul Laburist pur și simplu a dispărut în aer”.

Context istoric și impact electoral

Partidul Laburist a dominat politica în sudul Țării Galilor timp de peste un secol, în special în regiunile tradițional muncitorești, unde industria grea, cum ar fi mineritul, a fost afectată de închiderea minelor în ultimele decenii.

Circumscripția Caerphilly a fost controlată de laburiști atât în parlamentul Marii Britanii, de la înființarea sa în 1918, cât și în parlamentul galez, cunoscut sub denumirea de Senedd, de la formarea acestuia acum aproape 30 de ani.

Vot UK

Vot UK / / sursa foto: dreamstime.com

Rezultatul alegerilor parțiale reflectă dificultățile pe care le întâmpină partidul la nivel național. De când Keir Starmer a preluat conducerea formațiunii în iulie anul trecut, scorurile laburiștilor în sondajele de opinie au scăzut considerabil, ceea ce ridică întrebări asupra capacității lor de a menține sprijinul electoral în alegerile locale programate pentru luna mai 2025 în Țara Galilor, Londra și Scoția.

În Scoția, se așteaptă ca Partidul Național Scoțian, pro-independență, să rămână la putere.

Perspectivele Partidului Laburist pentru următoarele alegeri

Partidul Reform UK a înregistrat creșteri semnificative în sondajele naționale pe parcursul acestui an, conducând adesea cu procente de două cifre, deși următoarele alegeri generale nu sunt preconizate până în 2029.

Rezultatul din Caerphilly ar putea fi interpretat ca un indicator al tendințelor electorale emergente în regiunile tradițional dominat de laburiști, punând presiune pe conducerea partidului să își regândească strategiile pentru campaniile viitoare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:00 - Un Halloween cinematografic la Cazinoul din Constanța, sâmbătă, 1 noiembrie, 2 show-uri cu premiere muzicale
19:51 - Evz.ro. Motivul pentru care Trump a schimbat foaia cu Putin. Explozia din Rahova a lăsat doi bunici fără nimic
19:44 - Gala Companii de elită. Emine Coşkun, Ford Otosan: „Realizările noastre reflectă dedicarea și talentul remarcabil al ...
19:36 - A început Oktoberfest București! Primarul dă cep la primul mare butoi cu bere. Fanfara bavareză și Direcția 5 deschid...
19:27 - Emisarul economic al lui Putin a ajuns în Statele Unite. Va purta discuții cu administrația Trump
19:20 - Se reia furnizarea cu gaze pe Calea Rahovei. Anunțul Distrigaz

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale