Înfrângere istorică pentru Partidul Laburist în Țara Galilor. S-a întâmplat după un secol

Partidul Laburist, aflat la guvernare în Marea Britanie, a pierdut un loc în parlamentul regional din Țara Galilor, în timul alegerilor parțiale desfășurate vineri, într-o circumscripție considerată anterior un bastion tradițional al formațiunii.

Rezultatul constituie un semnal pentru premierul Keir Starmer înaintea alegerilor locale mai ample programate pentru anul viitor.

Alegerile parțiale din Caerphilly, sudul Țării Galilor, au adus o schimbare semnificativă în peisajul politic local. Partidul naționalist galez Plaid Cymru a obținut locul în parlament, în timp ce Partidul Reform UK, condus de Nigel Farage și cunoscut pentru pozițiile sale anti-imigrație, s-a clasat pe locul al doilea, cu un procentaj de 36% din voturi.

Partidul Laburist a obținut doar 11%, clasându-se pe poziția a treia.

Candidatul câștigător, Lindsay Whittle, reprezentant al Plaid Cymru, a declarat în cadrul numărării voturilor:

„Votul Laburist pur și simplu a dispărut în aer”.

Partidul Laburist a dominat politica în sudul Țării Galilor timp de peste un secol, în special în regiunile tradițional muncitorești, unde industria grea, cum ar fi mineritul, a fost afectată de închiderea minelor în ultimele decenii.

Circumscripția Caerphilly a fost controlată de laburiști atât în parlamentul Marii Britanii, de la înființarea sa în 1918, cât și în parlamentul galez, cunoscut sub denumirea de Senedd, de la formarea acestuia acum aproape 30 de ani.

Rezultatul alegerilor parțiale reflectă dificultățile pe care le întâmpină partidul la nivel național. De când Keir Starmer a preluat conducerea formațiunii în iulie anul trecut, scorurile laburiștilor în sondajele de opinie au scăzut considerabil, ceea ce ridică întrebări asupra capacității lor de a menține sprijinul electoral în alegerile locale programate pentru luna mai 2025 în Țara Galilor, Londra și Scoția.

În Scoția, se așteaptă ca Partidul Național Scoțian, pro-independență, să rămână la putere.

Partidul Reform UK a înregistrat creșteri semnificative în sondajele naționale pe parcursul acestui an, conducând adesea cu procente de două cifre, deși următoarele alegeri generale nu sunt preconizate până în 2029.

Rezultatul din Caerphilly ar putea fi interpretat ca un indicator al tendințelor electorale emergente în regiunile tradițional dominat de laburiști, punând presiune pe conducerea partidului să își regândească strategiile pentru campaniile viitoare.