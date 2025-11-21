Kremlinul evită să comenteze detalia planul de pace în 28 de puncte al lui Trump

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a evitat să comenteze în detaliu planul de pace propus de Statele Unite, afirmând că rămâne neclar dacă autoritățile de la Kiev sunt dispuse să discute propunerile, potrivit agenției ruse Tass.

Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova nu a primit încă informații privind acordul lui Volodimir Zelenski de a negocia planul de pace propus de președintele american Donald Trump.

Informația a fost transmisă jurnalistului rus Alexander Iunașev, care a relatat pe canalul său Telegram că Peskov a confirmat lipsa unei notificări oficiale din partea Kievului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o discuție cu oficiali americani, care i-au prezentat propunerile lor pentru un plan de pace. El a subliniat că Ucraina caută o pace demnă, care să respecte independența și suveranitatea țării.

Zelenski a spus că echipele Ucrainei și SUA urmau să lucreze împreună pe baza propunerilor, iar în zilele următoare se aștepta să discute direct cu președintele Donald Trump. El a menționat că Rusia nu arăta o disponibilitate reală de pace și că sprijinul american putea apropia un acord.

Mai multe publicații, inclusiv Axios, AFP și The Telegraph, au relatat că planul președintelui american Donald Trump prevede reducerea armatei Ucrainei, interdicția aderării la NATO și recunoașterea Crimeei, Luhansk și Donețk drept „de facto rusești”. Documentul include și cooperarea economică între Washington și Moscova și sancțiuni condiționate de respectarea acordului.

Planul ar prevedea garanții de securitate pentru Ucraina, reintegrarea Rusiei în economia globală, menținerea centralelor nucleare sub supraveghere internațională și un Consiliu al Păcii condus de Trump pentru monitorizarea implementării celor 28 de puncte. Încălcarea acordului ar atrage sancțiuni și revocarea beneficiilor prevăzute.