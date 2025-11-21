International

Kremlinul evită să comenteze detalia planul de pace în 28 de puncte al lui Trump

Comentează știrea
Kremlinul evită să comenteze detalia planul de pace în 28 de puncte al lui TrumpSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a evitat să comenteze în detaliu planul de pace propus de Statele Unite, afirmând că rămâne neclar dacă autoritățile de la Kiev sunt dispuse să discute propunerile, potrivit agenției ruse Tass.

Moscova nu a confirmat acordul Kievului privind planul de pace al SUA

Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova nu a primit încă informații privind acordul lui Volodimir Zelenski de a negocia planul de pace propus de președintele american Donald Trump.

Informația a fost transmisă jurnalistului rus Alexander Iunașev, care a relatat pe canalul său Telegram că Peskov a confirmat lipsa unei notificări oficiale din partea Kievului.

Zelenski a discutat cu oficialii americani despre un plan de pace în Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o discuție cu oficiali americani, care i-au prezentat propunerile lor pentru un plan de pace. El a subliniat că Ucraina caută o pace demnă, care să respecte independența și suveranitatea țării.

Criminalitatea europeană, turnură înfricoșătoare: minorii devin arme în mâinile infractorilor
Criminalitatea europeană, turnură înfricoșătoare: minorii devin arme în mâinile infractorilor
Surprize la HBO. Două seriale-fenomen revin cu noi sezoane în universul Game of Thrones
Surprize la HBO. Două seriale-fenomen revin cu noi sezoane în universul Game of Thrones
Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Sursa foto: Facebook/Volodimir Zelenski

Zelenski a spus că echipele Ucrainei și SUA urmau să lucreze împreună pe baza propunerilor, iar în zilele următoare se aștepta să discute direct cu președintele Donald Trump. El a menționat că Rusia nu arăta o disponibilitate reală de pace și că sprijinul american putea apropia un acord.

Planul în 28 de puncte propus de SUA pentru pacea din Ucraina

Mai multe publicații, inclusiv Axios, AFP și The Telegraph, au relatat că planul președintelui american Donald Trump prevede reducerea armatei Ucrainei, interdicția aderării la NATO și recunoașterea Crimeei, Luhansk și Donețk drept „de facto rusești”. Documentul include și cooperarea economică între Washington și Moscova și sancțiuni condiționate de respectarea acordului.

Planul ar prevedea garanții de securitate pentru Ucraina, reintegrarea Rusiei în economia globală, menținerea centralelor nucleare sub supraveghere internațională și un Consiliu al Păcii condus de Trump pentru monitorizarea implementării celor 28 de puncte. Încălcarea acordului ar atrage sancțiuni și revocarea beneficiilor prevăzute.

 

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:08 - Nicușor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Eu sunt un bucureştean care are un vot
13:57 - Criminalitatea europeană, turnură înfricoșătoare: minorii devin arme în mâinile infractorilor
13:52 - Cum influenţează AI responsabilitatea în jocuri de noroc pentru publicul global
13:39 - Surprize la HBO. Două seriale-fenomen revin cu noi sezoane în universul Game of Thrones
13:31 - Nicușor Dan, despre Potra și Georgescu: Am toate informațiile despre ei, vor fi făcute publice
13:21 - Prețul ouălor explodează în Republica Moldova. Cresc cu până la 40% într-o lună

HAI România!

Arta de a Conduce: De la viziune politică la epoca TikTok. O lecție de istorie cu Adrian Năstase
Arta de a Conduce: De la viziune politică la epoca TikTok. O lecție de istorie cu Adrian Năstase
Ciprian Ciucu - Bucureștiul pus la punct
Ciprian Ciucu - Bucureștiul pus la punct
Îngrozitorul domn Fritz
Îngrozitorul domn Fritz

Proiecte speciale