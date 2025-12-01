1-1 la Girona. Real Madrid pierde puncte cheie în La Liga
- Emma Cristescu
- 1 decembrie 2025, 09:12
Real Madrid a remizat, scor 1-1, pe terenul lui Girona, echipa aflată pe locul 18 în La Liga, și a pierdut oportunitatea de a prelua conducerea campionatului. Formația antrenată de Xabi Alonso a arătat din nou slăbiciuni în atac și a cedat două puncte importante, continuând seria de egaluri împotriva echipelor din partea inferioară a clasamentului.
Este al treilea egal consecutiv în deplasare pentru „blanco”, după 0-0 cu Rayo Vallecano și 2-2 cu Elche.
Meciul de la Girona a început cu o ocazie clară pentru Real Madrid: Kylian Mbappe a pătruns în careu și a tras puternic cu stângul, dar mingea a trecut peste poartă. Gazdele au replicat abia în minutul 27, când Gil a pasat pentru Ounahi, iar marocanul a șutat spre colțul lung, fără a găsi cadrul porții.
În minutul 40, Mbappe a reușit să înscrie pentru Real Madrid, dar golul a fost anulat după consultarea VAR, fiind semnalat henț în faza de construcție. Surprinzător, Girona a deschis scorul chiar înainte de pauză: Viktor Tsygankov a pasat către Azzedine Ounahi, iar marocanul a finalizat cu un șut precis sub bară, marcând primul gol al partidei.
Barcelona rămâne pe primul loc
Real Madrid a încheiat prima repriză cu doar un șut pe poartă, cea mai slabă performanță a echipei în primele 45 de minute în acest sezon.
În repriza a doua, echipa lui Xabi Alonso a încercat să revină, iar egalarea a venit în minutul 67, când Mbappe a transformat fără probleme penalty-ul obținut de Vinicius în urma unui fault în careu.
Madridul a continuat să atace, dar Vinicius a ratat două ocazii mari, iar Rodrygo a cerut un penalty neacordat. În ultimele secunde, Mbappe a avut o șansă uriașă, însă Girona a rezistat, iar scorul final a rămas 1-1.
Acest rezultat menține Barcelona pe primul loc în La Liga, cu un punct avans față de marea rivală Real Madrid.
Echipele de start:
- Girona: Gazzaniga – Rincon, Arnau, Reis, Moreno – Witsel, Martin – Tsygankov, Ounahi, Gil – Vanat Rezerve: Livakovic, Andrees, Aprilla, Frances, Roca, Solis, Ruiz, Lass, Gibi, Papa Antrenor: Michel
- Real Madrid: Courtois – Trent, Militao, Rudiger, Fran Garcia – Tchouameni, Valverde – Guler, Bellingham, Vinicius – Mbappe Rezerve: Lunin, Maestre, Camavinga, Endrick, Rodrygo, Gonzalo, Carreras, Ceballos, Brahim, Mendy, Mastantuono Antrenor: Xabi Alonso
