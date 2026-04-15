José Emilio Santamaría, legenda lui Real Madrid, a murit la 96 de ani. Ce palmares avea uruguayanul

José Emilio Santamaría a murit la 96 de ani. Fostul fundaș al Real Madrid a câștigat patru Cupe ale Campionilor Europeni și a fost selecționerul Spaniei la turneul final mondial din 1982, relatează Marca.

José Emilio Santamaría a murit la vârsta de 96 de ani, după o perioadă în care starea sa de sănătate s-a deteriorat. Fostul mare fundaș central suferise recent un accident în casă, iar evoluția ulterioară a fost nefavorabilă. Din cauza vârstei, nu a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar complicațiile apărute ulterior i-au fost fatale.

Dispariția sa marchează pierderea unei figuri importante atât pentru fotbalul spaniol, cât și pentru cel uruguayan.

Perioada petrecută la Real Madrid între 1957 și 1966 reprezintă punctul central al carierei sale. Santamaría a evoluat în 337 de meciuri și a fost un pilon al defensivei într-o epocă dominată de succes.

Alături de echipa madrilenă, a câștigat 4 Cupe ale Campionilor Europeni (1958, 1959, 1960, 1966), o Cupă Intercontinentală (1960), șase titluri de campion în Spania (1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965) și o Cupă a Spaniei (1962).

A făcut parte din generația istorică alături de Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Francisco Gento și Raymond Kopa, contribuind la construirea prestigiului internațional al clubului.

Născut în Uruguay în 1929, Santamaría și-a început cariera la Club Nacional de Football, unde a câștigat cinci titluri de campion. A rămas toată viața un susținător declarat al clubului și al țării natale, chiar și după stabilirea în Spania.

La nivel internațional, a reprezentat Uruguay la Cupa Mondială din 1954, unde echipa a terminat pe locul patru, și la Copa América din 1957. Activitatea de antrenor a inclus conducerea naționalei Spaniei la Mondialul din 1982

După retragerea din activitatea de jucător, Santamaría a continuat în fotbal ca antrenor. A pregătit selecționata olimpică a Spaniei la Jocurile Olimpice din 1968 și 1980.

Între 1980 și 1982 a fost selecționerul primei reprezentative, pe care a condus-o la Cupa Mondială din 1982, organizată chiar în Spania. Turneul nu a adus rezultatele așteptate, naționala fiind eliminată în faza a doua a grupelor.

Real Madrid a anunțat oficial decesul și a transmis un mesaj de condoleanțe familiei. În comunicat se precizează: „Real Madrid C. F., președintele și Consiliul său de Administrație regretă profund decesul lui José Emilio Santamaría, una dintre cele mai mari legende ale clubului nostru și ale fotbalului mondial. (...)”.

Președintele Florentino Pérez a declarat: „Santamaría va fi mereu amintit ca unul dintre marile simboluri ale clubului nostru. A făcut parte dintr-o echipă care va rămâne în memoria tuturor fanilor și a tuturor iubitorilor de fotbal din lume. Alături de Di Stéfano, Puskás, Gento sau Kopa, acea echipă a început să construiască mitul Real Madrid. Santamaría a reprezentat întotdeauna în mod exemplar valorile clubului nostru și, până în ultimele clipe, Real Madrid a fost marea pasiune a vieții sale. Real Madrid dorește să transmită condoleanțe și întreaga sa compasiune soției sale Nora, copiilor Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia și Javier, nepoților, strănepoților și tuturor rudelor, colegilor și apropiaților”.