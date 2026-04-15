Ce te poate ajuta să te vindeci de boli grave, inclusiv de cancer. Părintele Pimen Vlad explică

Părintele Pimen Vlad a explicat că există modalități alternative de a te vindeca de boli grave. Mai exact omul bisericii a dat și un exemplu al unei persoane care a fost bolnavă de cancer.

Omul bisericii a povestit despre exemplul unui enoriaș. ”Spunea cineva că a ajuns la o boală foarte gravă. Un cancer foarte grav. I-au zis doctorii: nu mai ai nicio șansă, mai ai de trăit trei luni, du-te acasă și stai liniștit. Și omul s-a apucat de studii serioase, că voia să vadă ce-l poate ajuta pe el.

În afară că s-a rugat a căutat o șansă. Și studiind el, a descoperit că starea bună poate să îți vindece orice boală. Starea aia, când ești împăcat cu toată lumea, când nu ești supărat, nu te mânii, când te bucuri”, a spus părintele.

Ba mai mult, omul în cauză a mers mai departe pe calea pe care a ales-o. ”S-a împăcat deci cu toată lumea și apoi a chemat pe cineva și a spus că-l plătește să-l înveselească în fiecare zi. Să spună lucruri frumoase, să-i vorbească despre bucurii, să-i spună câte un banc.

Ca să râdă, pentru că râsul întărește imunitatea. Și din ce avea el, avuția lui, a împărțit și altora. Și a văzut că pe zi ce trece se simțea și mai bine, și mai bine. Și după un timp nu-l mai durea nimic. După un an de zile s-a dus la analize, și erau perfecte„, a mai povestit preotul.

”Peste vreo doi ani s-a văzut cu doctorul acela și s-a mirat și l-a întrebat ce tratament a luat. Omul i-a spus că nu a luat niciun tratament. M-am tratat cu nădejdea în Dumnezeu și starea bună. Noi pierdem timpul în viața asta urându-ne, vorbind urât cu ceilalți, toate astea ne distrug sănătatea.

S-au cercetat oamenii care erau plini de ură și sistemul lor iminunitar era praf. Cei care erau plini de bucurie aveau sistemul imunitar foarte puternic. Dumnezeu ne-a făcut să ne putem vindeca singuri”, a încheiat Pimen Vlad.