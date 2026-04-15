Ce te poate ajuta să te vindeci de boli grave, inclusiv de cancer. Părintele Pimen Vlad explică

Ce te poate ajuta să te vindeci de boli grave, inclusiv de cancer. Părintele Pimen Vlad explicăSursa foto Youtube
Părintele Pimen Vlad a explicat că există modalități alternative de a te vindeca de boli grave. Mai exact omul bisericii a dat și un exemplu al unei persoane care a fost bolnavă de cancer.

Bolile grave pot avea și alte remedii

Omul bisericii a povestit despre exemplul unui enoriaș. ”Spunea cineva că a ajuns la o boală foarte gravă. Un cancer foarte grav. I-au zis doctorii: nu mai ai nicio șansă, mai ai de trăit trei luni, du-te acasă și stai liniștit. Și omul s-a apucat de studii serioase, că voia să vadă ce-l poate ajuta pe el.

În afară că s-a rugat a căutat o șansă. Și studiind el, a descoperit că starea bună poate să îți vindece orice boală. Starea aia, când ești împăcat cu toată lumea, când nu ești supărat, nu te mânii, când te bucuri”, a spus părintele.

Pacea interioară se reflectă în exterior

Ba mai mult, omul în cauză a mers mai departe pe calea pe care a ales-o. ”S-a împăcat deci cu toată lumea și apoi a chemat pe cineva și a spus că-l plătește să-l înveselească în fiecare zi. Să spună lucruri frumoase, să-i vorbească despre bucurii, să-i spună câte un banc.

Ce transmite limbajul corpului despre relația dintre Meghan și Harry. Detaliul observat în vizita din Australia
Ce transmite limbajul corpului despre relația dintre Meghan și Harry. Detaliul observat în vizita din Australia
Piesa României la Eurovision 2026 a devenit virală pe TikTok
Piesa României la Eurovision 2026 a devenit virală pe TikTok

Ca să râdă, pentru că râsul întărește imunitatea. Și din ce avea el, avuția lui, a împărțit și altora. Și a văzut că pe zi ce trece se simțea și mai bine, și mai bine. Și după un timp nu-l mai durea nimic. După un an de zile s-a dus la analize, și erau perfecte„, a mai povestit preotul.

Tratamentul minune

”Peste vreo doi ani s-a văzut cu doctorul acela și s-a mirat și l-a întrebat ce tratament a luat. Omul i-a spus că nu a luat niciun tratament. M-am tratat cu nădejdea în Dumnezeu și starea bună. Noi pierdem timpul în viața asta urându-ne, vorbind urât cu ceilalți, toate astea ne distrug sănătatea.

S-au cercetat oamenii care erau plini de ură și sistemul lor iminunitar era praf. Cei care erau plini de bucurie aveau sistemul imunitar foarte puternic. Dumnezeu ne-a făcut să ne putem vindeca singuri”, a încheiat Pimen Vlad.

14:47 - Ce transmite limbajul corpului despre relația dintre Meghan și Harry. Detaliul observat în vizita din Australia
14:42 - Philip Morris International prezintă Raportul de valoare pentru anul 2025: „Schimbarea în mișcare”
14:40 - Robert Turcescu: Suntem într-o nebunie planetară
14:40 - Liviu Mihaiu: Peter Magyar e mai anti-român decât Viktor Orban
14:40 - Octavian Hoandră: Peter Magyar dă impresia că e trotinetist, dar nu e
14:31 - Piesa României la Eurovision 2026 a devenit virală pe TikTok

Robert Turcescu: Suntem într-o nebunie planetară
Robert Turcescu: Suntem într-o nebunie planetară
Liviu Mihaiu: Peter Magyar e mai anti-român decât Viktor Orban
Liviu Mihaiu: Peter Magyar e mai anti-român decât Viktor Orban
Octavian Hoandră: Peter Magyar dă impresia că e trotinetist, dar nu e
Octavian Hoandră: Peter Magyar dă impresia că e trotinetist, dar nu e

