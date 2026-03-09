Părintele Pimen Vlad, mesaj pentru aceste vremuri. Ce să facem în aceste momente de răscruce

Părintele Pimen Vlad a adresat pe pagina lui de pe o rețea de socializare un îndemn pentru cei care se aflî în aceste momente în cumpănă. Mai ales din pricina conflictelor din lumea, dar și din cauza crizelor prin care trece omenirea.

Omul bisericii a explicat că acualele contexte politice și financiare nu sunt ticmai de bun augur. Din acest moment, oamenii trebuie să își îndrepte atenția către Dumnezeu și mai puțin către lucrurile lumești. ”Dragii mei, trăim vremuri în care omul pare tot mai neliniștit. Deschizi televizorul, telefonul, auzi numai despre războie, despre crize, despre necazuri și parcă fără să vrem frica intră în inimă.

Oamenii se întreabă ce va fi mâine, ce se va întâmpla cu lumea, cu copiii lor, cu viața lor. Dar vedeți, neliniștea aceasta vine adesea din faptul că ne sprijim prea mult pe lucrurile trecătoare ale lumii, și prea puțin pe Dumnezeu. Când omul se bazează doar pe planurile lui, pe bani sau pe siguranța pe care o vede cu ochii atunci orice tulburare a lumii îl clatină”, a spus preotul.

Părintele a mai explicat că în astfel de situații mai mult ca niciodată, omul trebuie să se roage. ”Dar când omul începe să se roage, când își apleacă genunchii înainte lui Dumnezeuși spune simplu: ”Doamne, în mâinile Tale este viața mea”, atunci sufletul lui se liniștește. Rugăciunea aduce pace acolo unde frica stăpâbește inima”, a mai spus Pimen Vlad.

Indiferent de ceea ce se întâmplă în exterior, nădejedea este la Dumnezeu. ”Lumea poate să fie agitată, pot fi multe necazuri, dar dacă omul are credință rămâne liniștit pentru că știe că Dumnezeu nu părăsește pe nimeni.

Adevărata siguranță nu stă în lucrurile lumii, ci în nădejdea pusă în Dumnezeu. Iar cine trăiește cu această nădejde, acela găsește liniște chiar și în mijlocul tulburărilor lumii”, a mai spus acesta. .