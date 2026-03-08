Social

Părintele Constantin Necula despre adevăratul Mărțisor. Cine este de fapt simbolul acestei sărbători

Din cuprinsul articolului

Părintele Constantin Necula spune că de fapt adevăratul mărțișor nu este obiectul pe care îl purtăm în piept. Ci adevărata sărbătoare din această perioadă este mama.

Părintele Necula, odă mamei

Preotul spune că de fapt cea care dă viață și îngrijește un copil este cea care ar trebui sărbătorită. Pentru că mama este cu adevărat mărțișorul.

”Dragii mei, mărțisorul nu este despre un șnur alb cu roșu prins la rever, ci un semn al iubirii care leagă inimi. Pentru o mamă adevăratul mărțișor este glasul care îi spune ”mamă” cu recunoștință și inima care bate curat pentru ea. Copilul nu se poară la piept o lună, ci o viață întreagă în suflet”, a explicat omul bisericii.

Dragostea de mamă se hrănește cu zâmbetul copiilor

Părintele Necula a mai explicat că mamele sunt cele care toată viața vor fi fericite din zâmbetul copiilor lor. Iar de acolo, din fericirea copiilor, mamele înfloresc.

Mărțișorul, de la tradiția dacilor, la ciocolata Dubai (sursă foto: arhivă)

”Florile se ofilesc, dar dragostea născută din jertfă a unei mame rămâne vie, pentru că ea se hrănește din zâmbetul copiilor și înflorește din fiecare pas al lor spre lumină. O mamă nu caută daruri mari și nici cuvinte împodobite. Îi este de ajuns să știe că sunteți bine că nu v-ați pierdut credința și că nu ați uitat rugăciunea spusă împreună, în șoaptă, seara”, a mai spus preotul.

Primăvara e mereu acolo unde copilul își cintește mama

De asemenea acesta a adăugat că mamele sunt cele care găsesc bucuria copiilor lor mai importantă decât a lor. Drept urmare, mai ales în această perioadă este bine să ne amintim de mame și să le sunăm, să le îmbrățisăm și să le spunem că le iubim.

”Bucuria voastră este cununa ei, iar liniștea voastră este odihna ei. De aceea la început de primăvară nu uitați, o îmbrățișare, un telefon, un ”mulțumesc„ rostit cu inima curată pot fi mai scumpe decât orice dar. Acolo unde un copil își cinstește mama, Dumnezeu lasă primăvara să rămână”.

