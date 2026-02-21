Cum se dovedește dragostea într-o căsătorie. Părintele Necula: O vorbă bună, în locul unui reproș

Părintele Constantin Necula spune care ar fi modalitatea ideală ca soții să se comporte unul cu celălalt pentru o căsătorie fericită. Omul bisericii explică faptul că nu e nevoie de gesturi mărețe, ci ce de cele mici, dar cu însemnătate.

Preotul spune că atunci când soțul vine obosit, un zâmbet poate fi o întâmpinare perfectă. „Când îl vezi pe soț venind acasă cu fruntea încrețită și cu sufletul obosit nu-l lua la rost din prima. Și nu-l judeca. De multe ori nici el nu știe exact ce îl apasă. Oferă-i mai întâi liniște: un zâmbet o vorbă bună, o prezență ce nu cere explicații.

Bărbatul chiar și atunci când pare tare are nevoie să știe că acasă este primit cu pace. Toată ziua a dus poveri, griji, responsabilități și așteptări. Un cuvânt de încredere spus la timp poate ridica un om mai mult decât o mie de reproșuri. De multe ori nu îi lipsesc nici soluțiile, ci cineva care să creadă îl el când îi este greu”.

De altfel și bărbații ar trebui să facă ceva pentru doamne. ”Iar dacă o vezi pe soție obosită cu umerii apăsați de grijile casei. Ale copiilor și de gândurile nerostite, nu trece pe lângă ea ca pe lângă un obiect.

O îmbrățișare la ușă face uneori mai mult decât toate promisiunile amânate. O floare mică, un zâmbet sincer, un ”mulțumesc”spus din inimă pot vindeca o zi întreagă de oboseală”, a mai explicat Constantin Necula.

Părintele trage un semnal de alarmă legat de rătăcirea familiei. ”Femeia nu cere mult, dar când nu primește nimic... tace. Iar când tăcerea se așterne prea mult, familia începe să se rătăcească. Iubirea se ține în gesturi mici, zilnice, așezate cu grijă, ca sarea în mâncare. Nu se vede, dar dacă lipsește se simte imediat”.