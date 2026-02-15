Cum a reacționat prințul William când a aflat că soția sa are cancer. Detaliile copleșitoare ies acum la iveală

Reacția Prințului William la diagnosticul de cancer al soției sale, anunțat public în martie 2024, este detaliată pentru prima dată într-un nou volum biografic dedicat cuplului regal, potrivit Daily Express.

Cartea, semnată de jurnalistul Russell Myers, aduce în atenție momentele tensionate prin care a trecut familia regală britanică într-o perioadă deja marcată de provocări medicale.

Fragmentele publicate în presa britanică descriu impactul emoțional al veștii asupra Prințului William, dar și modul în care familia a gestionat situația atât în plan privat, cât și public.

În martie 2024, Catherine, Prințesa de Wales a anunțat că urmează un tratament oncologic preventiv, după ce teste medicale suplimentare au indicat prezența cancerului.

Mesajul video, difuzat de BBC Studios, a generat reacții ample la nivel internațional.

Potrivit relatărilor ulterioare, anunțul a venit într-un context sensibil pentru familia regală, după ce Charles III fusese, la rândul său, diagnosticat cu cancer la începutul aceluiași an.

Dubla veste medicală a amplificat interesul public și atenția mediatică asupra Palatului Kensington.

În volumul „William & Catherine: The Intimate Inside Story”, jurnalistul Russell Myers descrie reacția Prințul William la aflarea diagnosticului. Cartea este publicată de Ebury Spotlight și a fost serializată în Daily Mirror.

Autorul notează: „William, potrivit prietenilor, a spus ulterior că era într-o «stare de neîncredere».”

Într-un alt pasaj, Myers scrie că vestea a venit într-un moment deja dificil pentru prinț:

„Mai întâi tatăl său fusese diagnosticat cu cancer, iar o lună mai târziu soția sa se confrunta acum cu o provocare similară.”

Cartea include mărturii atribuite unor apropiați ai cuplului. Un prieten al prințului este citat spunând:

„A fost ca și cum ar fi fost lovit de un autobuz, brusc, brutal și complet dezorientant. Într-o clipă viața era normală, iar în următoarea, totul s-a schimbat.”

Aceeași sursă adaugă:

„Vorbea despre senzația că i-a fost tras covorul de sub picioare, dar era mai mult decât atât: suferință, teamă și neputință, toate deodată.”

Declarațiile reflectă modul în care diagnosticul a fost perceput în cercul apropiat al familiei, fără a introduce evaluări sau concluzii suplimentare.

Potrivit volumului, London Clinic a fost instituția medicală implicată în tratamentul prințesei. Myers relatează: „Cu William alături, Prințesa de Wales, care anterior suferise o intervenție abdominală majoră, dar de rutină, a fost informată că testele secundare au arătat prezența cancerului.”

Autorul precizează că recomandarea medicală a fost „începerea imediată a chimioterapiei preventive pentru a-i oferi cele mai bune șanse de recuperare completă.”

Conform relatărilor, primele reacții ale prințesei au fost centrate pe familie.

„Deși a fost complet șocată, a rămas calmă. Primele sale gânduri au fost pentru copii și pentru soț”, scrie Myers.

Ulterior, Catherine și William și-au informat copiii — Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis — într-un cadru privat. Cartea menționează că cei doi „au decis să îi adune pe copii și să le transmită ceea ce știau în cel mai bun și mai pozitiv mod posibil.”

Mesajul video difuzat la știrile naționale de seară este descris de un oficial al curții regale astfel: „Toată lumea știa că este un moment uriaș. A fost incredibil de emoționant.”

Același oficial este citat spunând:

„Să știi că atât ea, cât și William au trebuit să se pregătească pentru a le spune celor trei copii mici că mama lor este bolnavă și va trebui să revină la spital a fost ceva extraordinar.”

Cartea face referire și la un episod separat, petrecut în aceeași perioadă. Myers scrie:

„Pe 20 martie, Daily Mirror a dezvăluit că fusese lansată o anchetă penală la spitalul unde Catherine fusese tratată, după acuzații că trei membri ai personalului ar fi încercat să acceseze dosarele medicale private ale prințesei.”

Ancheta a fost confirmată de Information Commissioner’s Office. Potrivit autorului, incidentul „a făcut titlurile la nivel mondial timp de mai multe zile.”

Fragmentele publicate descriu eforturile familiei de a menține rutina copiilor. „Prințul de Wales s-a ocupat de dusul copiilor la școală, în timp ce părinții și frații lui Catherine au fost vizitatori constanți la reședința familiei din Windsor”, notează Myers.

Textul menționează cine liniștite petrecute acasă, întâlniri de joacă pentru copii și deplasări scurte la domiciliul familiei Middleton din Berkshire.

Autorul consemnează că programul medical „și-a pus amprenta”, implicând vizite regulate la spital și perioade de recuperare. Un prieten al prințesei afirmă în carte: „Chiar și în cele mai dificile momente, confruntându-se cu efectele secundare fizice și mentale, a fost o perioadă solicitantă.”

Aceeași sursă adaugă: „Concentrarea ei a fost întotdeauna asupra copiilor. Dorința de a rămâne pozitivă și optimistă a fost pentru ei.”

Cartea amintește interesul prințesei pentru ceea ce autoarea descrie drept „vindecare naturală”. Myers scrie că Catherine a adoptat practica „shinrin-yoku”, cunoscută și sub denumirea de „baie de pădure”.

Un apropiat este citat spunând:

„Este o mare susținătoare a naturii și a capacității acesteia de a ne ajuta să ne vindecăm.”

Potrivit aceleiași surse, timpul petrecut în aer liber „a fost un factor important în perioada de recuperare.”

În finalul fragmentelor publicate, Myers include declarații despre dinamica relației dintre cei doi. Un prieten afirmă: „Relația lor a intrat într-una dintre cele mai solide etape, prin sprijin reciproc și solidaritate.”

Acesta adaugă:

„Admirația lui Catherine pentru modul în care William a gestionat responsabilitățile familiale în acea perioadă este ceva pentru care îi va rămâne recunoscătoare.”

Volumul „William & Catherine: The Intimate Inside Story” este programat pentru lansare la finalul lunii februarie. Publicarea sa vine pe fondul unui interes constant al publicului pentru viața personală a membrilor familiei regale, în special după anunțurile medicale din 2024.