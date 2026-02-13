Prințul William, implicat indirect în scandalul Epstein. Dezvăluiri neașteptate pentru casa regală

Deși prințul William este imaginea centrală a Earthshot Prize, premiu care recompensează anual cinci inițiative remarcabile în domeniul protecției mediului, parteneriatele au fost atrase înainte de lansarea oficială din 2020. Printre partenerii fondatori se numără și DP World, iar directorul executiv al companiei, Sultan Ahmed bin Sulayem, apare în noile documente Epstein

Prințul William nu este menționat și nu are nicio implicare în documentele respective.

Organizația anti-monarhie Republic a sesizat Charity Commission în legătură cu Earthshot Prize. Într-un comunicat, Republic a făcut public un e-mail trimis de Epstein către Sulayem în aprilie 2009, când acesta se afla în detenție în Palm Beach, Florida. În mesaj, Epstein scria: „Unde ești? Ești bine? Mi-a plăcut foarte mult videoclipul cu tortura”.

Republic a precizat că DP World a donat cel puțin 1,3 milioane de dolari organizației lui William și a transmis că „Gravitatea acestei situații impune o investigație completă și cuprinzătoare”.

Ian Pelham Turner, expert în familia regală, a declarat pentru sursa citată că acuzațiile lansate de Republic ar fi exagerate și motivate de obiectivul mai larg al organizației de a critica monarhia.

„Cred că este puțin forțat să se sugereze că scandalul Epstein ar avea legătură cu faptul că Sultan Ahmed a donat bani prin această conexiune. Banii au fost deja donați în mod corespunzător câștigătorilor premiului, așa că simt că Republic caută orice pretext pentru a arunca noroi asupra Familiei Regale și a-și maximiza strategia potrivit căreia monarhia ar trebui să devină un lucru al trecutului și să fie desființată”, a spus Turner.

El a adăugat: „Cum va gestiona William această situație în fața Comisiei pentru Caritate? Pur și simplu prin prezentarea de dovezi contrare.” La rândul său, directorul executiv al Republic, Graham Smith, a susținut că „William are multe întrebări la care trebuie să răspundă în legătură cu ce știa despre Andrew și Epstein. În contextul acestui scandal care se extinde, avem nevoie de răspunsuri.”

Hilary Fordwich, expertă în familia regală britanică, a declarat pentru aceeași publicație că prințul William și soția sa, Catherine, au transmis deja că „sunt profund preocupați de dezvăluiri”.

Un purtător de cuvânt al cuplului a oferit luni o declarație pentru BBC, în urma informațiilor apărute în documentele Epstein.

„Gândurile lor rămân îndreptate către victime”, a concluzionat purtătorul de cuvânt.

Fordwich a subliniat: „Acesta este un indiciu clar al capacităților de lider ale prințului William, faptul că a abordat frontal această problemă și face ceea ce este corect, concentrându-se pe situația victimelor.”

Declarațiile apar într-un context de atenție reînnoită asupra lui Prince Andrew, Duke of York, căruia regele Charles III i-a retras titlurile regale în octombrie, pe fondul relației sale cu Epstein.