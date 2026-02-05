Monden

Prințesa Kate, despre boala care i-a schimabt viața: Există momente de teamă și oboseală

Prințesa Kate, despre boala care i-a schimabt viața: Există momente de teamă și oboseală
Prințesa de Wales, Kate Middleton, a transmis un mesaj emoționant pacienților cu cancer, subliniind că „nu sunteți singuri”, cu ocazia Zilei Mondiale a Cancerului. În fimulețul publicat de Palatul Kensington, soția prințului William a povestit despre propria experiență cu boala și despre emoțiile pe care le aduce un diagnostic de cancer.

Kate Middleton, de Ziua Mondială a Cancerului

„Astăzi ne amintim cât de importante sunt îngrijirea, înțelegerea și speranța. Vă rog să știți că nu sunteți singuri”, a spus Prințesa Catherine.

Videoclipul include imagini de la vizita sa la spitalul Royal Marsden din Londra, unde este co-patron alături de Prințul de Wales. Acolo, Prințesa a discutat cu pacienți și personal medical, arătând cât de important este sprijinul profesionist și comunitar pentru cei afectați de cancer.

 

Kate a explicat că drumul unui pacient cu cancer nu este liniar. Soția prințului William a declarat că această boală te învață ce este frica, dar și bunătatea. ,„Există momente de teamă și oboseală, dar și clipe de putere, bunătate și legături profunde. Sprijinul celor din jur poate face o mare diferență în vindecare”, a adăugat ea.

Cum se simte Regele Charles

Mesajul vine după ce Regele Charles a mulțumit tuturor celor care contribuie la îngrijirea pacienților cu cancer. Monarhul a anunțat că medicii i-au dat vești bune, permițându-i să reducă tratamentul, și a fost surprins interacționând cu pacienți și specialiști.

Regele Charles

Regele Charles. Sursa foto: x.com

Familia Regală sprijină mai multe organizații de caritate pentru pacienții cu cancer, inclusiv Macmillan Cancer Support, Maggie’s și Royal Marsden.

Kate și Regele Charles, diagnosticați cu cancer

La începutul anului 2024, atât Prințesa Catherine, cât și Regele Charles au fost diagnosticați cu cancer într-o perioadă scurtă de timp. Cei doi au spus de nenumărate ori că pacienții cu cancer nu trebuie să înfrunte boala singuri, iar sprijinul comunității și al specialiștilor este esențial.

La începutul anului 2025, Prințesa de Wales a anunțat că tratamentul de chimioterapie s-a încheiat și că este în remisie – adică nu există semne active de cancer după tratament.

