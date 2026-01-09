Prințesa Kate vorbește cu sinceritate despre cancer. Reacțiile emoționante ale voluntarilor

Prințul și Prințesa de Wales au făcut o vizită surpriză personalului din cadrul NHS (Serviciul Național de Sănătate) din Londra, în contextul creșterii cazurilor de gripă în perioada de iarnă. Cuplul regal a mers la Spitalul Charing Cross joi dimineață pentru a mulțumi angajaților pentru eforturile lor, în timp ce aceștia se aflau la pauza de ceai, potrivit The Telegraph.

În timpul întâlnirii cu voluntarii, Prințul și Prințesa au vorbit despre experiențele lor proprii din anul precedent, când Prințesa a urmat un tratament riguros de chimioterapie.

Maureen Gilmour, voluntar în vârstă de 86 de ani, care lucrează cu pacienți oncologici, a remarcat că voluntarii trebuie „să stea acolo ore întregi”. Prințesa, care se află acum în remisie după lupta cu un tip de cancer nedivulgat, a răspuns: „Știu”, atingând brațul soțului său și adăugând: „Știm”.

Prințesa, îmbrăcată într-un costum de culoare burgundy, a subliniat importanța „bunătății și compasiunii” arătate de voluntari, care fac o diferență semnificativă pentru pacienți.

Cuplul regal a fost numit patron comun al NHS Charities Together în decembrie 2020, în timpul pandemiei de COVID-19. Vizita la Charing Cross Hospital a fost prima a anului și fusese inițial programată ca o vizită solo a Prințului William, însă Kensington Palace a anunțat că Prințesa a decis să-l însoțească pentru a-și arăta sprijinul față de NHS și pentru a mulțumi echipelor pentru eforturile lor.

Recent, cazurile de gripă în spitale au atins un nivel record, punând presiune constantă asupra personalului medical. În plus, medicii s-au confruntat cu creșteri ale cazurilor de norovirus, cunoscut drept „virusul vărsăturilor de iarnă”, care au crescut cu 20% într-o săptămână. Oficialii NHS au sugerat că creșterea post-crăciun a cazurilor de gripă ar putea fi legată de reuniunile familiale.

Prințul și Prințesa au vizitat unitatea de neuro-reabilitare, unde au participat la activități pentru pacienți în sala de terapie și în camera de artă. De asemenea, au fost acompaniați de un harpist, susținut financiar de către NHS Charities Together.

În timpul vizitei, cuplul regal a participat și la o discuție cu voluntarii despre presiunile cu care se confruntă personalul medical în sezonul virusurilor de iarnă.

Prințesa a remarcat: „Din experiența unui pacient, este important ca lucrurile care nu fac parte din fișa postului, precum bunătatea și compasiunea, să fie prezente.” Prințul a adăugat: „Ar trebui să fiți foarte mândri că vă oferiți timpul. Să știi ce să spui și ce să nu spui este o abilitate.”

Înainte de a pleca, cuplul a participat la o discuție cu directori și membri ai NHS Charities, responsabili politici și filantropi pentru a analiza rolul filantropiei în sprijinirea sistemului de sănătate.

În ianuarie 2025, Prințesa a dezvăluit că se află în remisie după cancer și a vorbit despre provocările pe termen lung ale recuperării, pe care le-a descris ca fiind „foarte, foarte dificile” în ajustarea la un „nou normal”.

Spitalul Charing Cross, situat pe Fulham Palace Road, a fost inaugurat oficial de Regina Elisabeta a II-a în mai 1973, după mutarea de la o clădire mai mică.