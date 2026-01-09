International

Prințesa Kate vorbește cu sinceritate despre cancer. Reacțiile emoționante ale voluntarilor

Comentează știrea
Prințesa Kate vorbește cu sinceritate despre cancer. Reacțiile emoționante ale voluntarilorPrințul și Prințesa de Walles / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Prințul și Prințesa de Wales au făcut o vizită surpriză personalului din cadrul NHS (Serviciul Național de Sănătate) din Londra, în contextul creșterii cazurilor de gripă în perioada de iarnă. Cuplul regal a mers la Spitalul Charing Cross joi dimineață pentru a mulțumi angajaților pentru eforturile lor, în timp ce aceștia se aflau la pauza de ceai, potrivit The Telegraph.

Dialog cu voluntarii și experiențe personale

În timpul întâlnirii cu voluntarii, Prințul și Prințesa au vorbit despre experiențele lor proprii din anul precedent, când Prințesa a urmat un tratament riguros de chimioterapie.

Maureen Gilmour, voluntar în vârstă de 86 de ani, care lucrează cu pacienți oncologici, a remarcat că voluntarii trebuie „să stea acolo ore întregi”. Prințesa, care se află acum în remisie după lupta cu un tip de cancer nedivulgat, a răspuns: „Știu”, atingând brațul soțului său și adăugând: „Știm”.

Prințesa, îmbrăcată într-un costum de culoare burgundy, a subliniat importanța „bunătății și compasiunii” arătate de voluntari, care fac o diferență semnificativă pentru pacienți.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10-11 ianuarie 2026. Groenlanda – părerea unui geolog
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10-11 ianuarie 2026. Groenlanda – părerea unui geolog
Bătaie ca-n filme cu Mihai Trăistariu și fosta iubită. De la ce a pornit totul
Bătaie ca-n filme cu Mihai Trăistariu și fosta iubită. De la ce a pornit totul

Angajament oficial și contextul vizitei

Cuplul regal a fost numit patron comun al NHS Charities Together în decembrie 2020, în timpul pandemiei de COVID-19. Vizita la Charing Cross Hospital a fost prima a anului și fusese inițial programată ca o vizită solo a Prințului William, însă Kensington Palace a anunțat că Prințesa a decis să-l însoțească pentru a-și arăta sprijinul față de NHS și pentru a mulțumi echipelor pentru eforturile lor.

Recent, cazurile de gripă în spitale au atins un nivel record, punând presiune constantă asupra personalului medical. În plus, medicii s-au confruntat cu creșteri ale cazurilor de norovirus, cunoscut drept „virusul vărsăturilor de iarnă”, care au crescut cu 20% într-o săptămână. Oficialii NHS au sugerat că creșterea post-crăciun a cazurilor de gripă ar putea fi legată de reuniunile familiale.

Activități și discuții cu personalul medical

Prințul și Prințesa au vizitat unitatea de neuro-reabilitare, unde au participat la activități pentru pacienți în sala de terapie și în camera de artă. De asemenea, au fost acompaniați de un harpist, susținut financiar de către NHS Charities Together.

Prințul și Prințesa de Wales

Prințul și Prințesa de Wales / sursa foto: captură video

În timpul vizitei, cuplul regal a participat și la o discuție cu voluntarii despre presiunile cu care se confruntă personalul medical în sezonul virusurilor de iarnă.

Prințesa a remarcat: „Din experiența unui pacient, este important ca lucrurile care nu fac parte din fișa postului, precum bunătatea și compasiunea, să fie prezente.” Prințul a adăugat: „Ar trebui să fiți foarte mândri că vă oferiți timpul. Să știi ce să spui și ce să nu spui este o abilitate.”

Rolul filantropiei în sprijinul NHS

Înainte de a pleca, cuplul a participat la o discuție cu directori și membri ai NHS Charities, responsabili politici și filantropi pentru a analiza rolul filantropiei în sprijinirea sistemului de sănătate.

În ianuarie 2025, Prințesa a dezvăluit că se află în remisie după cancer și a vorbit despre provocările pe termen lung ale recuperării, pe care le-a descris ca fiind „foarte, foarte dificile” în ajustarea la un „nou normal”.

Spitalul Charing Cross, situat pe Fulham Palace Road, a fost inaugurat oficial de Regina Elisabeta a II-a în mai 1973, după mutarea de la o clădire mai mică.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:59 - Bolojan anunță record istoric al investițiilor publice în 2025: 137,5 miliarde lei și 7,2% din PIB
21:46 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10-11 ianuarie 2026. Groenlanda – părerea unui geolog
21:37 - Prințesa Kate vorbește cu sinceritate despre cancer. Reacțiile emoționante ale voluntarilor
21:29 - Canalul Suez, Canalul Panama și taxa invizibilă a blocajelor logistice în prețurile din Europa
21:20 - Scandal la Manchester United între legende. Sir Alex Ferguson, acuzat de un fost căpitan
21:07 - Bătaie ca-n filme cu Mihai Trăistariu și fosta iubită. De la ce a pornit totul

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89

Proiecte speciale