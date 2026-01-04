Kate Middleton nu vrea să se mai consume din cauza lui Harry. Cum vede Prințesa de Wales situația dintre ei

La început de an, surse apropiate familiei regale susțin că Prințesa de Wales consideră că „viața este mult prea scurtă” pentru a mai fi afectată de declarațiile fratelui lui William, iar cuplul regal preferă să-și concentreze atenția asupra propriei familii și recuperării după boală, după ce a învins cancerul.

Un portret publicat recent arată faptul că Prințesa de Wales se află într-o stare medicală bună, după diagnostic și tratament, însă relația cu Harry și Meghan rămâne complet blocată. Nu există semne că lucrurile s-ar putea schimba prea curând, iar la Palat s-ar fi instalat o formă de oboseală calmă față de gesturile Ducilor de Sussex.

Apropiații povestesc despre simțul umorului al prințesei, glumele ei despre cât de „rebeli” pot fi cei trei copii și faptul că își rătăcește frecvent telefonul. Giovanna Fletcher, scriitoare și realizatoare de podcast, spune că vede în Kate o viitoare regină cu impact real și că, alături de William, poate aduce „o schimbare binevenită”. Ea respinge imaginea distantă atribuită uneori prințesei și subliniază că „are foarte multă căldură. Cred că va fi o regină care chiar ascultă, care se implică, care înțelege ce se întâmplă”, potrivit DailyMail.

Kate se află în remisie, iar se vehiculează că ar putea călători în SUA împreună cu William pe 4 iulie 2026, pentru aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență. Vizita ar indica nu doar o stare medicală mai stabilă, ci și relațiile cordiale cu Melania Trump și sprijinul public al președintelui american.

Deși ducele vorbește despre dorința de a petrece mai mult timp în Regat și de reconciliere, apropierea nu pare să existe. Nu există legături între familia Wales și familia Sussex, iar William și Kate par împăcați cu situația, mai ales după perioada dificilă a bolii. În articolul său din The Times, Kate Mansey notează:

„Prințul Harry nu este în contact cu William. După ce și-a atacat în repetate rânduri fratele și cumnata, nu e deloc surprinzător că William și Kate preferă să se concentreze pe creșterea propriei familii”.

Iar despre experiența prințesei cu boala, jurnalista adaugă:

„Dacă Kate a învățat ceva din încercarea cu cancerul… este că viața e mult prea scurtă pentru a se consuma din cauza lui Harry”.

S-a aflat recent că o comisie va analiza situația privind securitatea lui Harry pe teritoriul britanic, inclusiv posibilitatea unor protecții plătite din fonduri publice. Chiar și așa, vizitele cu Archie și Lilibet nu ar include, cel mai probabil, întâlniri cu William și Kate.

Harry a negat că a încercat să umbrească deplasarea fratelui său în Brazilia. Pe 5 noiembrie, el a transmis că Palatul fusese informat „din curtoazie” despre plecarea la Toronto în acea perioadă.