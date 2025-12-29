Partea nevăzută a Prințului Harry dezvăluită de Tina Brown, apropiată a Casei Regale

Deși apărea mereu zâmbitor în public, Prințul Harry a avut episoade tensionate cu admiratorii și fotografii, potrivit unor relatări incluse într-o carte semnată de Tina Brown.

Prințul Harry a fost, timp de mulți ani, unul dintre cei mai populari membri ai familiei regale britanice. Aparițiile sale publice erau marcate aproape invariabil de zâmbete, gesturi prietenoase și o atitudine relaxată față de cei care îl întâmpinau. În spatele acestei imagini atent construite, relația sa cu atenția publică era însă mai tensionată decât părea.

Potrivit unor relatări apărute ulterior, Ducele de Sussex nu a fost întotdeauna confortabil cu solicitările venite din partea publicului, chiar și în momente considerate private. Un episod petrecut în 2013, departe de evenimentele oficiale, ilustrează această latură mai puțin cunoscută a prințului.

Incidentul descris a avut loc în anul 2013, când Prințul Harry lua prânzul într-un restaurant din Kidlington, alături de fosta sa iubită, Cressida Bonas, și de familia acesteia. Cei prezenți se aflau într-o zonă retrasă a localului, ceea ce le-a permis să ia masa fără a atrage atenția majorității clienților.

Atmosfera era una calmă, iar prezența prințului nu a generat agitație. Totuși, un moment aparent minor avea să schimbe cursul întâlnirii și să lase o impresie puternică asupra celor de față.

Episodul este relatat de autoarea și experta în familia regală Tina Brown în cartea sa „The Palace Papers”. Potrivit acesteia, un bărbat s-a apropiat de masa prințului și i-a adresat o solicitare, invocând starea de sănătate a soției sale.

Conform relatării din carte, bărbatul i-ar fi spus lui Harry că își cere scuze pentru că este Crăciunul, dar ar fi încântat să facă o poză pentru soția sa, care este bolnavă.

Reacția prințului a fost, potrivit autoarei, una neașteptată. Tina Brown scrie că Cressida Bonas a intervenit inițial și a spus: „Normal”. În acel moment, susține Brown, Harry a reacționat brusc și i-ar fi spus: „Pleacă din calea mea!”.

Potrivit relatărilor incluse în volum, episodul din restaurant nu a fost unul singular. Prințul Harry ar fi manifestat frecvent iritare față de prezența fotografilor sau a persoanelor care încercau să-l surprindă în afara obligațiilor oficiale.

Chiar și în perioadele în care nu participa la evenimente regale, prezența paparazzilor ar fi fost un factor constant de stres pentru acesta. Tina Brown notează că Harry devenea adesea nemulțumit atunci când afla că este urmărit sau fotografiat în momentele sale private.

Un alt episod menționat de autoare s-a petrecut de Ziua Îndrăgostiților, tot în perioada relației cu Cressida Bonas. Potrivit relatărilor, Harry ar fi fost informat că un fotograf îl aștepta, fapt care l-a determinat să renunțe la planurile inițiale.

În loc să iasă în oraș, prințul a ales să își petreacă seara în intimitatea locuinței sale de atunci, Nottingham Cottage, situată pe domeniul Palatului Kensington. Decizia a fost luată exclusiv pentru a evita expunerea publică.

Surse apropiate familiei regale susțin că Prințul Harry obișnuia să petreacă mult timp acasă în timpul relațiilor sale romantice, tocmai pentru a limita aparițiile în public. Această tendință ar fi fost prezentă în majoritatea relațiilor sale, nu doar în cea cu Cressida Bonas.