Meghan și Harry vor o nouă producție pe Netflix, în încercarea de a rămâne relevanți

Meghan și Harry vor o nouă producție pe Netflix, în încercarea de a rămâne relevanțiMeghan Markle, Prințul Harry / sursa foto: captură video
Ducii de Sussex, Meghan Markle și Prințul Harry, pregătesc o adaptare cinematografică a romanului „Data Nunții” („The Wedding Date”) de Jasmine Guillory, care va fi disponibilă pe platforma Netflix, potrivit Hello!Magazine.

Proiectul va fi produs de cuplu prin intermediul hub-ului lor, Archewell Productions, alături de producătoarea Tracy Ryerson, iar scenariul va fi realizat de Tracy Oliver, cunoscută pentru filmul „Girls Trip”.

Despre carte și echipa de producție

Romanul „Data Nunții” urmărește povestea lui Alexa Monroe, care acceptă să meargă la o nuntă alături de un bărbat pe care îl întâlnește întâmplător într-un lift, Drew Nichols, descoperind dacă o relație aparent falsă poate deveni una autentică.

Cartea a fost primul roman al autoarei Jasmine Guillory, care a continuat să publice și alte bestselleruri, printre care „Propunerea”, „Vacanță Regală” și „Lecții de Flirt”.

Tracy Oliver, scenarista adaptării, are la activ co-scriitura a trei filme: „Frizerie: Următoarea tunsoare”, „Voiajul fetelor” și „Micuța”. Filmul „Voiajul Fetelor” a făcut-o prima femeie de culoare care a scris un film ce a depășit 100 de milioane de dolari în încasări la nivel mondial.

Parteneriatul cu Netflix

Aceasta este cea mai recentă colaborare a cuplului cu Netflix, platformă cu care Sussexii și-au reînnoit parteneriatul în august printr-un acord pe mai mulți ani, care le oferă prioritate pentru proiecte de film și televiziune.

Cinci ani în urmă, după ce și-au anunțat retragerea din funcțiile de membri seniori ai familiei regale, Harry și Meghan au semnat un contract estimat la peste 100 de milioane de dolari cu Netflix.

Netflix

Netflix. Sursă foto: Pixabay

La momentul respectiv, Meghan declara:

„Suntem mândri să ne extindem parteneriatul cu Netflix și să ne diversificăm colaborarea pentru a include brandul As ever. Soțul meu și cu mine ne simțim inspirați de partenerii noștri care lucrează îndeaproape cu echipa Archewell Productions pentru a crea conținut atent, care să rezoneze la nivel global și să reflecte viziunea noastră comună.”

Proiecte anterioare și în curs de desfășurare

Debutul cuplului pe Netflix a fost marcat de docuseria „Harry & Meghan”, lansată în 2022, care a inclus dezvăluiri personale și a documentat parcursul lor de la prima întâlnire până la mutarea în Statele Unite.

De asemenea, cei doi au fost producători executivi pentru proiecte precum „Live To Lead”, „Heart of Invictus” și „Polo”, fiecare explorând domenii diferite, de la activism global la sport și lifestyle.

În 2023, primul sezon al emisiunii de lifestyle a ducesei, „With Love, Meghan”, a fost urmat de un al doilea sezon în august și un Special de Crăciun.

De asemenea, Harry a apărut într-un cameo în Holiday Special. Cuplul a produs și scurtmetrajul documentar „Masaka Kids, A Rhythm Within”, despre un orfelinat din regiunea Masaka din Uganda, unde copiii găsesc vindecare și bucurie prin dans, lansat în decembrie pe Netflix.

Printre proiectele viitoare se numără și adaptarea romanului „Meet Me At The Lake” de Carley Fortune, continuând seria de producții cinematografice și de televiziune semnate de ducii de Sussex.

