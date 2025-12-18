Ducele de Sussex își ia prietenii la polo, în Aspen. Meghan rămâne cu copiii, acasă

Prințul Harry a participat pe 17 decembrie 2025 la Campionatul Mondial de Polo pe Zăpadă St. Regis, desfășurat în stațiunea Aspen, Colorado.

Fotografii publicate pe rețelele sociale și de presa internațională îl arată pe ducele de Sussex călărind în echipamentul de polo, demonstrându-și abilitățile în timpul meciului.

Un purtător de cuvânt al prințului Harry a confirmat pentru People că acesta a participat la eveniment pentru a-l înlocui pe un prieten în timpul turneului.

Conform paginii de Instagram a Aspen Snow Polo, Harry a jucat pentru echipa Aspen Valley. În același timp, prietenul său și fost jucător profesionist de polo, Nacho Figueras, a făcut parte din echipa St. Regis, alături de cei doi fii ai săi, Artemo și Hilario.

Anul trecut, același eveniment a atras mai multe personalități cunoscute, printre care Anna Kendrick, Nicky Hilton, Billie Lourd și Riley Keough.

Prințul Harry a fost surprins de fotografi în timp ce se bucura de meciul de polo, evidențiindu-și pasiunea și experiența în sport.

Meghan Markle, ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, a reacționat pe Instagram la apariția surpriză a soțului său. Într-o postare pe Instagram Stories, aceasta a distribuit o fotografie în care Harry este călare, adăugând comentariul: „Oh, hello there.”

Meghan și cei doi copii ai lor, Archie, în vârstă de 6 ani, și Lilibet, 4 ani, au rămas acasă în Montecito, California, pentru a se pregăti de sărbători.

Prințul Harry este cunoscut pentru participările sale la meciuri de polo caritabile de-a lungul anilor. În trecut, el a jucat și împotriva fratelui său, prințul William, înainte de a se retrage din rolurile sale oficiale în familia regală în 2020.

În 2024, Harry a participat la Royal Salute Polo Challenge în Florida, unde Meghan a fost prezentă pentru a-l susține, iar evenimentul a fost filmat de Netflix pentru seria lor documentară „Polo”.

Se menționează că vizita la Aspen nu a fost prima dată când Harry și Figueras au jucat împreună în această stațiune. În august 2022, cei doi au participat la Sentebale Polo Cup, desfășurat la Aspen Valley Polo Club.

Pe 17 decembrie, înainte de meciul de polo, publicația Hello! a publicat fotografii cu Harry și Figueras în timp ce schiau în stațiunea Aspen.

Conform sursei, „Prințul Harry a fost cu Nacho timp de aproximativ patru ore pe munte. Cei doi au petrecut ziua schiind și au luat masa împreună la unul dintre restaurantele din stațiune.

Harry părea fericit și a fost însoțit de mai mulți prieteni bărbați pe pârtii.”

Mai târziu, Harry a fost surprins sosind la Polo Club pentru a participa la Campionatul Mondial de Polo pe Zăpadă, presupus pentru a-și susține prietenul Nacho Figueras.

Campionatul Mondial de Polo pe Zăpadă St. Regis este un eveniment anual care atrage atât jucători profesioniști, cât și celebrități din întreaga lume.

Evenimentul reprezintă o combinație între competiție sportivă și socializare, oferind spectatorilor ocazia de a urmări meciuri de polo pe zăpadă într-un cadru deosebit al stațiunii Aspen.

Meghan Markle și copiii lor nu au fost prezenți la Aspen în perioada sărbătorilor. Familia intenționează să petreacă Crăciunul acasă, în Montecito, California. Această decizie a fost raportată de publicația Hello! și reflectă alegerea cuplului de a păstra anumite momente festive în intimitate.

Apariția lui Harry la Aspen a fost o surpriză pentru fani și urmăritori, iar comentariul lui Meghan pe Instagram a reflectat reacția acesteia la participarea soțului său.

Prințul Harry continuă să fie activ în activitățile sportive și caritabile, păstrând legătura cu sporturile tradiționale regale precum polo.

Participarea sa la Campionatul Mondial de Polo pe Zăpadă de la Aspen demonstrează atât pasiunea personală pentru sport, cât și implicarea sa în comunități și evenimente internaționale.