Controverse la Casa Regală. Prințul Harry, acuzat de falsitate în efortul de reconciliere

Dreptul Prințului Harry la protecție în timpul vizitelor în Regatul Unit este supus unei noi evaluări, în contextul în care experți regali îl acuză că ar folosi securitatea pentru a-și „reinventa imaginea”, a explicat un expert regal, potrivit Express.

Comentând situația, Kinsey Schofield, prezentatoare la Daily, susține că cererea lui Harry ar avea drept scop consolidarea „imaginii sale regale”. „Vrea să-și promoveze brandul personal și să-l valorifice prin cărți, televiziune sau apariții plătite. În trecut, s-a bazat pe o narațiune a victimizării care nu a mai rezonat cu publicul, iar acum încearcă să schimbe percepția”, a explicat Schofield.

Ea a adăugat: „Își dorește cu ardoare să fie văzut ca prințul fericit și norocos pe care oamenii îl admirau odinioară. Totuși, daunele deja produse sunt greu de reparat. În cazul familiei Sussex, acțiunile contează mai mult decât cuvintele, iar recentele gesturi ale lui Harry nu sugerează o dorință reală de reconciliere cu familia”.

Experta a criticat, de asemenea, apariția prințului la emisiunea lui Stephen Colbert, considerând că aceasta a fost o încercare nereușită de a crea un moment viral, care ar fi putut complica relația Familiei Regale cu fostul președinte Donald Trump.

Schofield a amintit că Colbert a promovat anterior teorii conspiraționiste legate de infidelitatea prinților William și Catherine, chiar în perioada în care Catherine se confrunta cu diagnosticul de cancer.

Recent, Harry a apărut surprinzător la Late Show with Stephen Colbert, unde a ironizat alegerea lui Trump, spunând că America „a ales un rege”.

El a criticat CBS pentru rezolvarea unui proces „nefondat” împotriva sa și a afirmat că Statele Unite par „obsedate de regalitate”. Gazda emisiunii a fost cunoscută anterior pentru opiniile sale critice la adresa familiei Prințului Harry.

„Nimic din ceea ce face nu dă impresia unui bărbat dornic de reconciliere sau cooperare cu familia sa. Comportamentul său pare, mai degrabă, iresponsabil”, a declarat Kinsey.

Potrivit acesteia, Harry caută mai multă vizibilitate în Regatul Unit, ceea ce îi conferă imaginea unui membru al familiei regale pe scena internațională. Totodată, ea sugerează că există un sentiment de nemulțumire legat de tratamentul său diferit față de fratele său.

„Prințul William și-a dedicat viața serviciului coroanei, în timp ce Harry a ales să renunțe la această responsabilitate”, a adăugat Kinsey.