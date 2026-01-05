International

Prințul Harry revine sub protecție armată în UK. Ce a făcut pentru a convinge autoritățile

Prințul Harry. Sursa foto: Captură video Youtube
Securitatea prințului Harry, în Regatul Unit, se află din nou în atenția autorităților britanice, după ce o evaluare recentă a riscurilor ar fi dus la concluzia că protecția armată pentru ducele de Sussex urmează să fie reinstalată.

Informația apare în presa britanică, care citează surse apropiate familiei Sussex și oficiali familiarizați cu procedurile de securitate aplicate membrilor familiei regale și altor persoane publice.

Evaluarea realizată de comitetul responsabil cu securitatea regală

Potrivit relatărilor publicate de Express.co.uk, o nouă analiză a riscurilor a fost efectuată de Royal and VIP Executive Committee (RAVEC), organism care reunește reprezentanți ai Ministerului de Interne, ai Poliției Metropolitane și ai Casei Regale.

Rolul acestui comitet este de a evalua nivelul de amenințare și de a formula recomandări privind protecția acordată persoanelor cu statut special.

Surse citate de publicația britanică susțin că procesul de reevaluare a ajuns într-o fază finală. „Este acum o formalitate. Surse din cadrul Ministerului de Interne au indicat că securitatea este practic asigurată pentru Harry”, a declarat o sursă apropiată familiei Sussex.

Scrisoarea trimisă ministrului de interne

Decizia de a efectua o nouă evaluare ar fi fost luată după ce prințul Harry i-a adresat o scrisoare ministrului de interne al Regatului Unit, Shabana Mahmood.

Conform informațiilor apărute în presă, demersul ducelui de Sussex a vizat solicitarea unei analize actualizate a riscurilor de securitate, în contextul aparițiilor sale publice și al proceselor judiciare în care este implicat.

Ministrul de interne al Marii Britanii, Shabana Mahmood

Shabana Mahmood. Sursa foto: Captură video X

Până în prezent, nici Guvernul britanic, nici reprezentanții oficiali ai familiei regale nu au emis un comunicat oficial referitor la rezultatul evaluării. Publicația a precizat că a contactat Ministerul de Interne pentru un punct de vedere, însă nu a primit un răspuns oficial la momentul publicării.

Contextul pierderii protecției armate

Prințul Harry a pierdut protecția automată asigurată de poliția britanică după ce, în 2020, el și Meghan Markle au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale și s-au mutat în Statele Unite.

Ulterior, ducele de Sussex a inițiat mai multe acțiuni în instanță, contestând decizia autorităților britanice privind nivelul de securitate acordat în timpul vizitelor sale în Regatul Unit.

Un episod recent, menționat de presa britanică, face referire la intervenția unui fost membru al forțelor armate care ar fi acționat pentru a-l proteja pe prinț în timpul unui eveniment public, după ce o persoană ar fi încercat să se apropie de acesta.

Implicații administrative și financiare

Reluarea protecției armate ar putea însemna ca măsurile de securitate pentru prințul Harry și Meghan Markle pe teritoriul Regatului Unit să fie din nou finanțate din fonduri publice, așa cum se întâmplă în cazul altor persoane protejate de stat.

Această posibilitate este menționată în contextul procedurilor standard aplicate de RAVEC, fără a fi confirmată oficial.

Subiectul rămâne deschis, în așteptarea unei poziții clare din partea autorităților britanice, care să confirme sau să infirme informațiile apărute în presă.

