Prințul William respinge proiectul comercial al Sussexilor despre Prințesa Diana

Un nou conflict personal ar fi izbucnit între Prințul William și cumnata sa, Meghan Markle, pe fondul unor planuri aflate în lucru pentru realizarea unui documentar Netflix dedicat regretatei Prințese Diana, potrivit radaronline.com.

Viitorul rege al Marii Britanii consideră inițiativa „nepotrivită” și „profund tulburătoare”, mai ales în contextul implicării active a ducesei de Sussex în proiect.

Documentarul ar urma să marcheze 30 de ani de la moartea Prințesei Diana, aniversare care va avea loc în august 2027. Proiectul este asociat cu contractul de mai multe milioane de dolari pe care Prințul Harry și Meghan Markle îl au cu platforma Netflix, contract ce prevede realizarea mai multor producții originale.

Conform informațiilor apărute, Prințul Harry intenționează să își omagieze mama printr-o producție care să analizeze viața acesteia, relația cu presa, interacțiunea cu instituția monarhică și impactul pe care moartea sa l-a avut asupra celor doi fii.

Sursele afirmă că documentarul este conceput ca un proiect „intim și fără compromisuri”, iar detaliile sunt, în prezent, strict confidențiale.

În schimb, Prințul William ar fi profund nemulțumit de ideea ca povestea mamei sale să fie readusă în atenția publicului într-un context comercial. Nemulțumirea sa ar fi amplificată de faptul că Meghan Markle ar avea un rol semnificativ în culisele producției.

Un apropiat al situației a declarat pentru RadarOnline.com: „Harry este complet hotărât să comemoreze memoria mamei sale și crede cu tărie că spunerea poveștii ei este un drept care îi aparține ca fiu. Din punctul lui de vedere, acesta nu este un proiect care să necesite aprobarea fratelui său și îl deranjează ideea că cineva ar trebui să îi controleze modul în care își amintește de Diana.”

Aceeași sursă a adăugat: „Ceea ce l-a înfuriat cu adevărat pe William este amploarea implicării lui Meghan. El consideră că prezența ei depășește o limită profund personală și simte că a-i permite să modeleze sau să obțină beneficii din moștenirea Dianei reprezintă o trădare gravă a memoriei mamei sale.”

Relațiile dintre Prințul Harry și restul familiei regale s-au răcit considerabil după decizia acestuia și a soției sale de a renunța la îndatoririle regale în 2020 și de a se muta în California.

De-a lungul anilor, tensiunile s-au accentuat pe fondul criticilor publice aduse monarhiei, al interviurilor acordate presei internaționale și al publicării memoriilor lui Harry.

Potrivit surselor, perspectiva unui documentar axat pe Prințesa Diana a redeschis răni mai vechi și a adâncit ruptura dintre cei doi frați.

Deși intențiile declarate ale lui Harry sunt legate de comemorare și reflecție, reacția lui William indică sensibilitatea extremă a subiectului, mai ales în apropierea unei aniversări simbolice.

În acest moment, reprezentanții Netflix, precum și cei ai familiei Sussex, nu au oferit comentarii oficiale privind existența sau stadiul proiectului.