Harry și Meghan se expun pentru bani, apoi îi acuză pe alții că le violează intimitatea

O nouă apariție pe rețelele sociale asociată cu Prințul Harry și Meghan Markle a generat reacții critice în spațiul public, readucând în discuție poziția cuplului față de protejarea vieții private, potrivit Daily Express.

Distribuirea unor imagini cu cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, a fost interpretată de comentatori și analiști drept o decizie care intră în contradicție cu declarațiile anterioare ale ducelui de Sussex privind nevoia de intimitate și protecție împotriva expunerii mediatice excesive.

Criticile au apărut după ce pe conturile asociate lui Meghan Markle au fost publicate fotografii în care apar copiii cuplului, imaginile fiind realizate astfel încât fețele acestora să nu fie vizibile.

Chiar și în aceste condiții, mai mulți comentatori au considerat că simpla prezență a copiilor în conținutul distribuit online reprezintă o formă de expunere publică.

Unii critici l-au acuzat pe Prințul Harry de inconsecvență, susținând că decizia de a permite publicarea fotografiilor contrazice pozițiile exprimate anterior în interviuri, documentare și în declarațiile făcute în instanță. În aceste intervenții, ducele de Sussex a vorbit frecvent despre impactul negativ al atenției presei asupra vieții sale personale.

Controversa este amplificată de apariția recentă a Prințului Harry la Înalta Curte din Londra, unde acesta a participat la un proces legat de practicile presei britanice.

În timpul audierilor, ducele a devenit vizibil emoționat, descriind efectele pe care intruziunea media le-ar fi avut asupra sa și a soției sale.

Potrivit relatărilor din presă, Harry a declarat în fața instanței că audierea reprezintă „o repetare a trecutului, o experiență recurentă și traumatică”. De asemenea, el a afirmat: „Nu am crezut niciodată că viața mea este un teren deschis pentru a fi comercializată de aceste persoane. Viața mea a fost comercializată în acest fel încă din adolescență.”

Aceste afirmații au fost citate de jurnalistul și expertul regal Tom Sykes, prezent la proces, într-o declarație pentru NewsNation.

La scurt timp după revenirea din Regatul Unit, Prințul Harry a participat la Festivalul de Film Sundance din Statele Unite, o decizie care a atras noi reacții critice.

Unii comentatori au subliniat apropierea temporală dintre audierea din instanță și apariția publică la un eveniment de mare vizibilitate.

Un apropiat citat de publicația Page Six a declarat: „Pentru Harry, să treacă de la audiere – unde a cerut protejarea vieții private – la Sundance, la doar câteva zile distanță, este o decizie greu de înțeles.”

Această observație a fost preluată de mai multe publicații, alimentând dezbaterea privind coerența mesajelor transmise de ducele de Sussex.

De la retragerea din rolurile oficiale în cadrul Familiei Regale, Meghan Markle și Prințul Harry au subliniat în mod constant importanța controlului asupra propriei imagini publice.

Cuplul a susținut că nu respinge expunerea publică în totalitate, ci dorește să stabilească limite clare între viața profesională și cea personală, în special în ceea ce îi privește pe copiii lor.

Cu toate acestea, deciziile recente au fost analizate în mod critic de experți regali și de comentatori din media, care au pus sub semnul întrebării modul în care aceste limite sunt aplicate în practică.

În secțiunile de comentarii ale articolelor publicate în presa britanică și internațională, opiniile sunt împărțite. Unii cititori susțin dreptul cuplului de a-și gestiona imaginea după propriile criterii, în timp ce alții consideră că utilizarea imaginilor cu copiii, chiar și parțial, reprezintă o formă de expunere publică ce poate fi interpretată ca având un scop mediatic.

Dezbaterea rămâne deschisă, în contextul în care fiecare nouă apariție publică a cuplului este atent analizată și interpretată prin prisma conflictului mai larg dintre viața privată și interesul public.