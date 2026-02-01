Cum încearcă Meghan Markle să facă bani din orice. Iubire, marketing și ciocolată, ultima rețetă

Cu câteva săptămâni înainte de Valentine’s Day, Meghan Markle anunță o nouă inițiativă în zona lifestyle, prin intermediul brandului său, As ever, potrivit People.

Ducesa de Sussex își extinde colaborarea cu ciocolatierul de lux Compartés, lansând o colecție limitată de produse concepute special pentru perioada dedicată sărbătorii iubirii.

Noua gamă combină rețete artizanale de ciocolată cu unele dintre produsele emblematice ale brandului As ever.

Brandul As ever va lansa oficial, pe 31 ianuarie, o colecție de ciocolată realizată în colaborare cu Compartés, atelier cunoscut pentru producția sa artizanală din Los Angeles.

Parteneriatul vine după succesul înregistrat în 2025, când trei batoane de ciocolată ediție limitată s-au epuizat la scurt timp după apariție.

Piesa centrală a noii lansări este „Signature Chocolate Collection”, un set format din trei sortimente, comercializat la prețul de 62 de dolari. Colecția include un baton de ciocolată neagră cu gem de zmeură și sare de mare, un baton de ciocolată cu lapte cu biscuiți shortbread și polen de albine, precum și un baton de ciocolată albă decorat cu flori și semințe de cânepă.

Pe lângă colecția principală, lansarea include două seturi suplimentare: „Duo de ciocolată albă și stropi de flori” și „Duo de tartine cu ciocolată neagră și zmeură”. Cel din urmă combină batonul de ciocolată neagră cu un gem inspirat dintr-o rețetă creată de Meghan Markle în propria bucătărie, potrivit informațiilor oferite de brand.

Anunțul oficial a fost precedat de o postare pe Instagram, publicată pe 26 ianuarie, prin care As ever a sugerat că pregătește o lansare cu tematică de Valentine’s Day. Ulterior, brandul a confirmat apariția primei colecții dedicate acestei sărbători, incluzând gemuri de căpșuni și zmeură.

Meghan Markle, în vârstă de 44 de ani, a lansat As ever în martie 2025, ca o linie de produse alimentare cu termen lung de valabilitate, printre care se numără gemuri, ceaiuri, mixuri pentru biscuiți și decoruri comestibile.

Conceptul brandului este legat de pasiunile sale mai vechi pentru gătit și arta de a primi oaspeți, pe care le-a explorat anterior pe blogul său de lifestyle, The Tig, închis între timp.

Într-o postare publicată pe 13 februarie 2015, intitulată „Fii propriul tău Valentin”, Meghan scria: „Este amuzant cum o sărbătoare de tip Hallmark poate scoate la suprafață atât de multe sentimente pentru oameni – de la entuziasm romantic la singurătate. Dar nu trebuie să fie așa. Cred că trebuie să fii propriul tău Valentine.”

Ea își încuraja cititorii să se celebreze indiferent de statutul lor relațional: „Gătește o cină frumoasă chiar și atunci când ești doar tu, poartă ținuta preferată, cumpără-ți flori și sărbătorește iubirea de sine, care se pierde adesea când ne concentrăm pe ce ne lipsește.”

Într-un interviu acordat anul trecut publicației PEOPLE, Meghan Markle a vorbit despre reacția soțului său, Prince Harry, față de relansarea sa creativă.

„Soțul meu m-a cunoscut pe vremea când aveam The Tig și văd acea sclipire în ochii lui când mă vede făcând lucrurile pe care le făceam atunci”, a declarat ea. „Este aproape ca o nouă perioadă de început, pentru că totul seamănă cu începuturile noastre.”

Noua colecție de Valentine’s Day reflectă, potrivit brandului, dorința de a crea „gesturi atente și daruri cu semnificație”, destinate momentelor petrecute alături de cei dragi.