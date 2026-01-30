Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare

Cazul Adriana Georgescu. O nouă ediție incendiară a podcastului „7x7” promite să vă țină cu sufletul la gură astăzi, începând cu ora 12:00. Jurnaliștii Radu Coșarcă și Dan Andronic își dau întâlnire pe platforma YouTube „Hai România” pentru o analiză lucidă a actualității, punctată de o incursiune dramatică în istoria politicii românești.

Detaliile din dosarul instrumentat de procurori. De la mecanismele presupusului trafic de influență și până la numele grele din PNL care ar putea fi implicate colateral în acest scandal, nimic nu va rămâne neanalizat. Cine este, de fapt, Adriana Georgescu și cum a ajuns în vizorul DNA? Este vorba despre un caz izolat sau despre un simptom al unei „boli” mai vechi din sistemul avocatial și judiciar?

Cei doi jurnaliști vor încerca să decripteze mesajul transmis de procurori prin această acțiune în forță și să anticipeze efectele pe care acest dosar le va avea asupra scenei publice în perioada următoare. Dezvăluirile promise în emisiune vizează nu doar faptele de corupție, ci și contextul mai larg al „curățeniei” din justiție.

Sinteza celor mai importante 7 subiecte ale săptămânii. Cei doi moderatori vor diseca evenimentele care au ținut prima pagină a ziarelor, oferind contextul care lipsește adesea din știrile „breaking news”. Nu ratați! Emisiunea începe fix la ora 12:00, live pe canalul de YouTube „Hai România”. Istoria recentă se oglindește în provocările prezentului, sub lupa a doi dintre cei mai experimentați jurnaliști din România.

🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.