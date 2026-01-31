Turnee regale, fără acord regal. Ducii de Sussex continuă jocul aparențelor

Relația dintre prințul Harry și Meghan Markle și Familia Regală britanică continuă să genereze atenție, pe fondul unor noi informații apărute în presa din Regatul Unit.

Potrivit relatărilor recente, planurile cuplului de a relua deplasări internaționale de amploare, însoțite de utilizarea titlurilor de Duce și Ducesă de Sussex, au readus în discuție statutul lor după retragerea din rolurile de membri activi ai Casei Regale în anul 2020.

Conform unor informații publicate de publicația OK!, îngrijorările din interiorul Casei Regale au fost alimentate de modul în care prințul Harry și Meghan Markle continuă să folosească elemente de identitate asociate statutului regal.

Surse citate de presă afirmă că aceste preocupări sunt legate de percepția publică asupra deplasărilor externe efectuate sau planificate de cuplu, considerate de unii observatori drept „turnee cvasi-regale”.

De la mutarea în California, Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat vizite în mai multe țări, inclusiv Columbia și Nigeria. Aceste deplasări au inclus întâlniri oficiale și evenimente publice, desfășurate în afara unui cadru guvernamental britanic sau regal oficial.

Un nou episod care a atras atenția a fost apariția unei scrisori purtând monograma încoronată a cuplului. Documentul, adresat unei psiholoage din Australia, Angela Pearl, conținea mulțumiri pentru participarea la un eveniment nedefinit și făcea referire la o posibilă revenire a celor doi în Australia.

Postarea care includea scrisoarea a fost ulterior ștearsă, însă apariția sa publică a fost suficientă pentru a reaprinde discuțiile din cercurile regale.

O sursă citată de presa britanică a declarat: „Harry și Meghan au început să vorbească destul de liber despre revenirea în Australia, prezentând acest lucru ca pe ceva ce mai au de îndeplinit sau de recuperat”.

Aceeași sursă a precizat că, indiferent de statutul oficial al cuplului, o astfel de vizită ar fi percepută ca fiind una cu elemente de protocol.

Potrivit acelorași relatări, o eventuală vizită în Australia este considerată de cuplu o prioritate în agenda lor de deplasări externe. Un alt insider a afirmat:

„Problema reală este felul în care arată totul. Orice vizită ar fi, aproape sigur, organizată și primită cu elemente de oficialitate, indiferent de realitatea statutului lui Harry și Meghan”.

Contextul este amplificat de faptul că o vizită recentă a prințului Harry în Canada a coincis cu deplasarea fratelui său, Prințul William, în Brazilia, unde a participat la evenimente legate de premiul Earthshot.

Această suprapunere ar fi generat dificultăți de coordonare la nivelul echipelor de comunicare ale Palatului.

Surse citate de presa britanică mai susțin că prințul William joacă un rol important în sprijinirea unei abordări mai ferme în privința utilizării titlurilor și simbolurilor regale.

În prezent, regele Regele Charles al III-lea conduce monarhia, iar modul în care sunt gestionate situațiile legate de membrii retrași ai familiei rămâne un subiect de interes public.

Informațiile prezentate se bazează pe relatările publicațiilor britanice, fără a exista, până în acest moment, poziții oficiale publice din partea Palatului Buckingham sau a ducilor de Sussex.