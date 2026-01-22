Ducele de Sussex, depășit de situație. Declarații confuze și nervi în sala de judecată

Prințul Harry a fost audiat timp de aproximativ două ore în fața Înaltei Curți din Londra, în timpul procesului intentat împotriva grupului Associated Newspapers Limited (ANL), editorul publicației Daily Mail.

Potrivit relatărilor din presa britanică, ducele de Sussex a oferit o depoziție detaliată despre modul în care articolele apărute în presă i-ar fi afectat viața personală și relațiile de familie, mărturia sa fiind marcată de momente de vizibilă emoție.

În timpul audierii, Prințul Harry a vorbit despre numărul mare de articole apărute de-a lungul anilor despre viața sa privată. Acesta a explicat că a considerat necesar să ofere context amplu răspunsurilor sale, pentru ca instanța să poată înțelege experiența sa.

La un moment dat, judecătorul a intervenit de două ori pentru a-i reaminti că trebuie să se limiteze la a răspunde întrebărilor adresate, fără a transforma depoziția într-o pledoarie personală.

Potrivit relatărilor, Harry a afirmat că a dorit ca judecătorul „să aibă o idee despre cum este să trăiești în această lume”, referindu-se la expunerea mediatică constantă.

Unul dintre cele mai sensibile momente ale audierii a fost legat de efectul pe care, potrivit afirmațiilor sale, articolele publicate de presă l-au avut asupra soției sale, Meghan Markle.

În fața instanței, Prințul Harry a declarat că publicațiile respective „au făcut viața soției mele un adevărat calvar”. În acel moment, vocea sa ar fi devenit tremurată, iar emoția a fost evidentă.

El a mai spus că „miile” de articole apărute de-a lungul timpului au avut un impact semnificativ asupra sa și a familiei sale, contribuind la o stare de neîncredere generalizată.

În depoziția sa, ducele de Sussex a explicat că dificultățile sale în a avea încredere în oameni au apărut în urma publicării unor informații private în presă.

Acesta a afirmat că, din cauza acestei situații, a „pierdut legătura” cu mai mulți prieteni, invocând o stare de paranoia.

Harry a mai arătat că neîncrederea sa în mass-media își are rădăcinile și în experiențele din trecut, referindu-se la modul în care a fost tratată mama sa, Prințesa Diana, dar și la situații mai recente legate de soția sa.

Spre finalul audierii, Prințul Harry a subliniat că, în calitate de tată și soț, intenționează să ducă acest proces până la capăt.

Emoțiile sale au devenit mai vizibile pe măsură ce a vorbit despre informațiile personale pe care susține că i-au fost „furate” și publicate fără consimțământ.

Potrivit relatărilor din sala de judecată, audierea a început cu răspunsuri mai ferme și tensionate, dar s-a încheiat cu un ton mai reținut, pe măsură ce ducele a abordat aspecte profund personale.

Procesul face parte dintr-o serie mai amplă de acțiuni legale inițiate de Prințul Harry împotriva unor instituții media britanice, prin care acesta contestă modul în care ar fi fost obținute și publicate informații despre viața sa privată.

Audierile de la Înalta Curte urmează să continue, instanța urmând să analizeze probele și declarațiile prezentate de ambele părți.