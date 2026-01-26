Gestul neașteptat de urât făcut de Megha și Harry față de Kate

În spațiul public britanic, relațiile dintre membrii Familiei Regale continuă să fie atent urmărite, mai ales în contextul aparițiilor publice și al mesajelor transmise pe rețelele sociale, potrivit Daily Express.

Recent, presa din Regatul Unit a semnalat lipsa unui mesaj public de felicitare din partea lui Meghan Markle și a soțului său, Prințul Harry, cu ocazia aniversării Prințesei de Wales, Prințesei Catherine.

Absența reacției a fost remarcată într-un context în care Familia Regală obișnuiește să marcheze astfel de evenimente prin mesaje oficiale.

După retragerea din rolurile regale oficiale în 2020, Prințul Harry a discutat public despre tensiunile existente în familie, inclusiv în cadrul unei serii documentare difuzate de Netflix și în volumul său autobiografic.

Relația cu tatăl său, Regele Charles, precum și cu fratele său, Prințul William, a fost subiectul mai multor analize de presă.

Într-un interviu acordat în 2025, ducele de Sussex a declarat că își dorește refacerea legăturilor familiale și a confirmat mai multe vizite în Regatul Unit în acest scop.

Prințesa Catherine a împlinit recent 44 de ani, iar cu această ocazie a publicat pe Instagram un videoclip cu un mesaj personal, centrat pe legătura cu natura.

În materialul video, ea a vorbit despre rolul mediului natural în procesul de reflecție și echilibru interior, menționând:

„Chiar și în cel mai rece și întunecat anotimp, iarna ne aduce liniște, răbdare și un timp pentru reflecție”.

Mesajul a inclus și referiri la experiențele sale recente, după diagnosticul oncologic anunțat la începutul anului 2024.

În timp ce alți membri ai Familiei Regale au transmis mesaje publice de aniversare, lipsa unei reacții similare din partea lui Harry și Meghan a fost observată de mai multe publicații.

Potrivit unor surse citate de ShuterScoop, această decizie ar fi fost una intenționată. Un apropiat al cercului regal a afirmat: „Este o decizie deliberată. Pentru ei, reprezintă o delimitare clară”.

O altă sursă citată de presa britanică a oferit o interpretare diferită, susținând că gestul nu ar avea legătură cu tensiuni personale:

„Meghan a dorit ca Catherine să aibă spațiu. Nu este vorba de ostilitate, ci de respect față de situația prin care trece”.

Videoclipul publicat de Prințesa de Wales a continuat cu reflecții asupra naturii ca element de vindecare:

„Pentru ca râurile din noi să curgă lin, temerile să fie spălate, să curețe și să purifice. Să ajungem la pace cu lacrimile noastre și să descoperim ce înseamnă să fim vii”.

Mesajul s-a încheiat cu referiri la natură ca „un profesor tăcut și o voce blândă care ne ghidează”.

Subiectul a generat reacții diverse în spațiul online, inclusiv comentarii ale cititorilor, însă reprezentanții oficiali ai Palatului Kensington și ai ducilor de Sussex nu au emis declarații suplimentare pe acest subiect.