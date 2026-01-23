Monden

Nimeni nu se uită la noul serial al lui Meghan. Producția nu prinde nici top 1.000 pe Netflix

Nimeni nu se uită la noul serial al lui Meghan. Producția nu prinde nici top 1.000 pe Netflix
Un nou raport publicat de Netflix indică rezultate modeste de audiență pentru emisiunea „With Love, Meghan”, realizată de Meghan Markle, potrivit Express Magazine.

Datele prezentate de platforma de streaming arată că producția nu a reușit să intre în topul celor mai urmărite 1.000 de titluri ale serviciului, înregistrând poziții inferioare atât pentru ediția specială de sărbători, cât și pentru cel de-al doilea sezon.

Performanța ediției speciale de sărbători

Potrivit raportului Netflix, „With Love, Meghan: Holiday Celebration” s-a clasat pe locul 1.022 în clasamentul global al celor mai urmărite producții de pe platformă.

Ediția specială a acumulat 2,4 milioane de vizualizări și 2,3 milioane de ore urmărite începând cu 3 decembrie 2025. Aceste cifre nu au fost suficiente pentru ca producția să fie inclusă în top 1.000 de titluri ale perioadei analizate.

Datele sunt incluse în raportul oficial al Netflix, document care prezintă performanța serialelor și emisiunilor difuzate la nivel global, pe baza numărului total de vizualizări și a orelor urmărite.

Rezultatele celui de-al doilea sezon

Situația este similară și în cazul celui de-al doilea sezon al emisiunii. Acesta s-a clasat pe locul 1.224 în perioada iulie–decembrie 2025, conform aceluiași raport.

Sezonul doi a înregistrat aproximativ două milioane de vizualizări de la lansarea sa, care a avut loc la finalul lunii august 2025, și un total de 9,7 milioane de ore urmărite.

Prin comparație, primul sezon al producției a avut o performanță mai bună în prima parte a anului. Acesta s-a clasat pe locul 383, cu un total de 5,3 milioane de vizualizări, potrivit datelor furnizate de Netflix.

Informații privind viitorul producției

Surse citate de publicația Page Six susțin că emisiunea nu va fi reînnoită pentru un nou sezon, după cele două sezoane difuzate și ediția specială de sărbători.

Meghan Markle

Meghan Markle / sursa foto: captură video

Totuși, aceleași surse afirmă că Netflix ar putea lua în calcul realizarea unor episoade speciale sau proiecte punctuale.

„Nu revine ca serial. Au existat discuții despre ediții speciale de sărbători, dar în acest moment nu există nimic concret în lucru”, a declarat o sursă pentru Page Six.

Netflix nu a oferit, până în prezent, un punct de vedere oficial referitor la viitorul emisiunii „With Love, Meghan”.

Contextul colaborării cu Netflix

În cadrul emisiunii, difuzate pe parcursul anului 2025, Meghan Markle a prezentat conținut axat pe gătit, activități creative și organizarea de evenimente, alături de invitați din rândul celebrităților și al specialiștilor din diverse domenii.

Prințul Harry și Meghan Markle colaborează cu Netflix din anul 2020, după ce au renunțat la rolurile oficiale în cadrul Familiei Regale Britanice.

Primul proiect major realizat în parteneriat cu platforma a fost un documentar care a abordat decizia cuplului de a se retrage din activitatea regală și de a se muta în Statele Unite.

În 2025, cei doi au semnat un nou contract cu Netflix, care oferă companiei o opțiune de tip „first look” asupra proiectelor dezvoltate de cuplu.

În cadrul unui interviu acordat în octombrie 2025, Meghan Markle a explicat: „Soțul meu și cu mine am avut un contract general cu Netflix, iar după ce acesta și-a încheiat termenul, extinderea lui a fost un semn al forței parteneriatului nostru. Acum avem un acord de tip first-look, ceea ce ne oferă flexibilitatea de a prezenta ideile mai întâi partenerilor noștri și, în același timp, de a duce conținutul care nu este potrivit pentru Netflix către alte platforme.”

