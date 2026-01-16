Netflix a anunțat data lansării sezonului 4 al serialului „Avocatul din limuzină”

Netflix a dezvăluit oficial data lansării celui mai așteptat serial al său, „Avocatul din limuzină”, care promite să capteze atenția publicului din întreaga lume. Serialul, deja considerat un fenomen, se pregătește să aducă pe ecrane intrigi intense, personaje memorabile și o poveste care explorează lumea justiției și a luxului.

Trailerul sezonului 4 al serialului „The Lincoln Lawyer” aduce în prim-plan cea mai dificilă confruntare din cariera lui Mickey Haller. De această dată, celebrul avocat interpretat de Manuel Garcia-Rulfo nu mai luptă doar pentru clienții săi, ci pentru propria libertate. Noile episoade promit o poveste intensă, încărcată de emoție, în care miza personală atinge cote maxime.

Co-showrunnerii Ted Humphrey și Dailyn Rodriguez descriu viitorul sezon drept cel mai profund și mai emoționant de până acum. Potrivit acestora, sezonul 4 îl plasează pe Mickey în fața celei mai mari provocări a sale, deoarece rolurile se inversează, iar avocatul devine, la rândul său, clientul sistemului de justiție.

Finalul sezonului precedent a lăsat publicul în suspans, după ce trupul neînsuflețit al lui Sam Scales, un fost client al lui Haller, a fost descoperit în portbagajul celebrului Lincoln. Acuzat indirect și pus sub semnul întrebării din punct de vedere profesional, Mickey trebuie acum să-și demonstreze nevinovăția și să-și salveze reputația construită cu greu.

În trailer (video) protagonistul își definește strategia cu o metaforă sugestivă, comparând fiecare proces de crimă cu un copac hrănit de procurori, pe care el este hotărât să-l doboare din rădăcină. Mesajul este clar: lupta nu mai este una obișnuită, ci una pentru supraviețuire.

În sezonul 4 al „The Lincoln Lawyer”, Mickey Haller se confruntă cu o provocare redutabilă: Dana Berg, procuror interpretat, care este acum adversarul său. Co-showrunnerii Ted Humphrey și Dailyn Rodriguez explică că istoria personajelor face confruntarea și mai tensionată. „Ca avocat experimentat, Mickey s-a întâlnit deja cu cei mai duri procurori din Los Angeles, iar Dana, cu o carieră îndelungată în procuratură, știe exact cum să joace”, spun ei.

Dana Berg, cunoscută din „Death Row”, nu cedează ușor și are abilitatea de a închide orice caz în favoarea sa. În acest sezon, însă, toate aceste calități sunt îndreptate împotriva lui Mickey, făcând fiecare mișcare a avocatului mai periculoasă ca niciodată.

Pentru a face față provocărilor, Mickey va avea nevoie de sprijinul celor mai apropiați aliați, printre care se numără și fosta sa soție, Maggie (Neve Campbell).

„Suntem încântați să o avem pe Neve în fiecare episod și abia așteptăm să vedem cum evoluează relația ei cu Mickey, atât pe plan profesional, cât și personal”, adaugă Humphrey și Rodriguez. Personajul ei va trebui să decidă cât de departe poate merge pentru a-l susține pe cineva aflat de cealaltă parte a „culoarului”, pe Mickey însuși.

Ca și în sezoanele precedente, Mickey Haller se poate baza și de această dată pe sprijinul fostei sale soții, noua avocată Lorna Crane (Becki Newton). „Lorna este implicată în detaliile cazului, atât pentru a-l ajuta pe Mickey în apărarea sa, cât și pentru a menține activitatea la Haller and Associates”, explică producătorii Humphrey și Rodriguez.

Alături de Haller, echipa sa rămâne fidelă: managerul de birou Izzy Letts (Jazz Raycole), detectivul particular Dennis „Cisco” Wojciechowski (Angus Sampson) și mentorul său David „Legal” Siegel (Elliott Gould) continuă să îi ofere sprijinul necesar.

Chiar dacă miza cazului este extrem de ridicată, avocatul din Los Angeles afișează la început un calm aproape șocant. „Sunt acuzat de crimă, cât de rău ar putea fi?”, întreabă el nonșalant pe Lorna și Cisco în trailer.

„Din punct de vedere emoțional, Mickey încearcă să se arate curajos pentru echipa și familia sa, dar tensiunea începe curând să-și lase amprenta, iar gravitatea situației devine clară”, adaugă Humphrey și Rodriguez.

Întrebarea rămâne: va reuși Mickey Haller să-și păstreze dorința de a face dreptate sub această presiune uriașă? Răspunsul îl veți afla urmărind sezonul 4 din „The Lincoln Lawyer”, disponibil pe Netflix începând cu 5 februarie.