Netflix schimbă strategia pentru Bridgerton: sezonul 4 va avea o lansare dublă

După succesul primelor trei sezoane, „Bridgerton” revine cu un al patrulea capitol care promite să încânte fanii cu povești de iubire pasionale, secrete scandaloase și intrigi. De data aceasta sezonul 4 va debuta în două parți și în zile diferite, informează Tudum.

Partea 1 va avea premiera pe 29 ianuarie 2026, iar partea a doua va fi disponibilă din 26 februarie. În total, sezonul va cuprinde opt episoade, promițând aventuri palpitante în lumea sofisticată a Londrei secolului XIX.

În centrul acestui sezon se află Benedict Bridgerton, interpretat de Luke Thompson, care devine protagonistul principal după poveștile de dragoste reușite ale fraților săi Anthony, Colin, Daphne și Francesca. Benedict, cunoscut pentru firea sa artistică și spiritul său independent, explorează acum pasiuni și conexiuni care îi vor testa inimă și rațiunea.

Deși frații săi se bucură de fericirea căsniciei, Benedict pare ezitant când vine vorba să se stabilească, lucru pe care îl observăm în sezonul 4. Totul se schimbă însă când o femeie captivantă îi atrage atenția la faimosul bal mascat organizat de Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).

„Povestea are un mic element tipic unui basm cum ar fi Cenușăreasa. Îți amintești poveștile magice și romantice pe care le ascultam în copilărie? Este fascinant să urmărim cum aceste povești clasice se împletesc cu universul Bridgerton. Este o narațiune extraordinară și sperăm că va fi ușor de urmărit de către public”, explică Thompson.

Deși Benedict o cunoaște doar sub enigmaticul nume de „Doamna în Argint”, adevărata identitate a iubitei sale este Sophie, o servitoare plină de ingeniozitate, ascunzându-și cu grijă propriile secrete și vise.

„Ceea ce m-a fascinat la Sophie este modul în care înfruntă obstacolele imediat ce apar, mereu există ceva de depășit”, explică Ha. „Fie că este vorba despre bariera impusă de diferențele sociale sau despre efortul de a-și păstra discreția în fața sentimentelor pe care le nutrește pentru Benedict, ea reușește să navigheze prin aceste provocări cu o combinație de inteligență și curaj”.

În același timp, povestea romantică a lui Benedict și Sophie nu va fi singura care va captiva publicul pe ringul de dans în sezonul următor. Alte personaje se pregătesc să își facă apariția, promițând rivalități, alianțe neașteptate și momente pline de emoție, transformând fiecare apariție într-un spectacol de pasiune și intrigi.

Fiecare pas de dans, fiecare gest și fiecare privire vor fi atent calculate pentru a dezvălui nu doar pasiunea, ci și conflictele și ambițiile ascunse ale celor implicați.

Sezonul următor promite astfel o combinație de romantism, mister și dramatism, transformând dansul nu doar într-un spectacol vizual, ci și într-o metaforă pentru bătăliile interioare și legăturile complicate dintre personaje. Publicul va fi martor la o lume în care aparențele înșală, iar fiecare descoperire, fiecare dezvăluire, va adăuga tensiune și profunzime poveștii.

Mai mult, trebuie menționat că sezonul 4 din Bridgerton aduce în prim-plan atât personaje familiare, cât și fețe noi. În distribuție se regăsesc Jonathan Bailey în rolul lui Anthony Bridgerton, Simone Ashley ca Kate Bridgerton și Nicola Coughlan în rolul Penelope Bridgerton, alături de Adjoa Andoh (Lady Danbury) și Julie Andrews, care continuă să împrumute vocea iconică personajului Lady Whistledown.

Sezonul introduce, de asemenea, noi personaje: Victor Alli interpretează pe Lord John Stirling, Masali Baduza pe Michaela Stirling, Daniel Francis pe Lord Marcus Anderson, Hannah Dodd pe Francesca Stirling și Michelle Mao pe Rosamund Li.

Alți actori remarcabili din distribuție includ Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Oli Higginson (Footman John), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Katie Leung (Lady Araminta Gun), Emma Naomi (Alice Mondrich), Golda Rosheuvel (Regina Charlotte), Hugh Sachs (Brimsley), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington) și Isabella Wei (Posy Li).

În spatele camerei, sezonul 4 beneficiază de expertiza Jess Brownell, care preia rolul de showrunner, în timp ce Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica și Chris Van Dusen figurează ca producători executivi, garantând că serialul își păstrează combinația de eleganță, dramă și dialoguri savuroase care l-au consacrat.