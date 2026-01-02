Jocuri periculoase și secrete întunecate: Netflix lansează titluri captivante în ianuarie 2026

Ianuarie 2026 aduce pe Netflix o selecție impresionantă de filme și seriale care pun accent pe suspans, dramă și crime. Platforma de streaming continuă să mizeze pe povești captivante, cu personaje complexe și intrigi care explorează corupția și secretele întunecate ale lumii contemporane, informează Tudum.

Printre titlurile așteptate se numără producții care combină investigarea criminalității cu tensiunea psihologică, dar și drame intense care pun în prim-plan conflictele personale și morale.

Fie că este vorba despre investigații complicate, comploturi politice sau relații tensionate, fiecare lansare promite să capteze atenția publicului, deoarece toate lansprile promit să ne țină cu sufletul la gură până în ultim aclipă.

Așadar, Netflix pare să continue trendul de a aduce pe ecran povești incitante și pline de adrenalină, adresate celor care caută emoție și mister în egală măsură.

Netflix promite un 2026 grozav, plin de personaje interesante, decoruri magnifice și răsturnări de situație interesante. Și, sigur, vor exista și situații dificile și perspective discutabile, dar vor exista și câteva momente de fericire până la adânci bătrâneți.

Luna aceasta, publicul este invitat să urmărească aventurile pline de tensiune ale locotenentului Dane Dumars și ale sergentului detectiv JD Byrne, portretizați de Matt Damon și Ben Affleck, în thrillerul polițist The Rip.

Cei doi se trezesc într-o situație neașteptată după ce descoperă 24 de milioane de dolari ascunși într-un adăpost din Miami, declanșând o serie de evenimente periculoase și imprevizibile.

Pentru cei care preferă poveștile mai luminoase, People We Meet on Vacation aduce pe ecran legătura specială dintre Alex și Poppy (Tom Blyth și Emily Bader), doi prieteni care pornesc în fiecare vară într-o călătorie plină de emoții, descoperiri și momente memorabile împreună.

Descoperiți talentele emergente de la Star Search, unde concurenții urcă pe scenă în direct, iar eliminările se decid în timp real, prin voturile publicului. În paralel, pregătiți-vă pentru Skyscraper Live, în care alpinistul free solo Alex Honnold încearcă să cucerească impresionantul Taipei 101, una dintre cele mai înalte clădiri din lume.

Pe partea de divertisment, Bert Kreischer revine în rolul unui tată sincer și lipsit de filtre în Free Bert, în timp ce familia sa se străduiește să se adapteze la viața într-o școală sofisticată.

Totodată, în universul Bridgerton, romantismul ia o întorsătură neașteptată: Benedict Bridgerton (Luke Thompson) se lasă cucerit de misterioasa Sophie (Yerin Ha) la un bal mascat, doar pentru a descoperi mai târziu că aceasta nu este cine pare, ci servitoarea familiei.

Free Bert: Un tată plin de energie și dezordonat, alături de familia sa la fel de imprevizibilă, provoacă un adevărat haos atunci când încearcă să se integreze într-un mediu elitist, printre familiile snobe de la noua lor școală luxoasă.

Take That: Documentarul explorează prin imagini de arhivă rare ascensiunea, declinul și revenirea unuia dintre cele mai iconice grupuri pop britanice, oferind o privire profundă asupra vieții și carierei lor.

Sfârșitul anilor ’90: O reglementatoare financiară riguroasă se infiltrează ca tânără angajată de 20 de ani într-o mare firmă de valori mobiliare, pentru a investiga posibile acte de corupție.

The Following – Sezoanele 1-3: Un fost agent FBI revine în activitate după ce un criminal în serie evadează de la condamnarea la moarte. Curând descoperă că fugarul a reușit să-și construiască o adevărată comunitate de adepți devotați.

11.22.63 – Sezonul 1: Un profesor călătorește în timp cu scopul de a preveni asasinarea lui JFK, însă schimbarea cursului istoriei se dovedește mult mai periculoasă decât ar fi anticipat. Adaptare după romanul lui Stephen King.

Deblocat: Un experiment în închisoare – Sezonul 2: Într-un centru corecțional din Arizona, un șerif pune în aplicare un experiment curajos, oferind deținuților mai multă libertate, într-un reality show care dezvăluie laturi neașteptate ale vieții în detenție.

El și ea: Doi soți aflați într-un conflict tensionat – unul polițist, celălalt reporter – se întrec pentru a rezolva un caz de crimă, fiecare fiind convins că celălalt este principalul suspect.

Dragostea este oarbă: Noi participanți se alătură unui experiment de întâlniri extrem, unde scopul este să găsească iubirea adevărată și un angajament de durată fără a se putea vedea față în față.

Masculi Alfa: Patru prietene explorează provocările masculinității moderne, între paternitate, credință și relații cu parteneri influențați de inteligența artificială, în timp ce încearcă să descopere un „refugiu” masculin liber de constrângeri sociale.

Fiul risipitor – Sezoanele 1-2: Un profiler criminalist excepțional jonglează cu munca sa la NYPD, relațiile familiale fragile și povara de a avea un tată care este criminal în serie, în timp ce încearcă să-și mențină echilibrul între profesie și viața personală.