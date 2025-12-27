Ben Affleck, întâlnire în aceeași zi cu fostele soții Jennifer Garner și Jennifer Lopez

Ben Affleck a avut parte de o zi cu adevărat plină din punct de vedere personal. Potrivit pagesix.com, actorul s-a întâlnit în aceeași zi cu ambele foste soții: Jennifer Garner și Jennifer Lopez. Întâlnirile au fost separate dar neobișnuite și interesante, ținând cont de felul cum s-a despărțit de Lopez.

Ben Affleck pare să fi găsit un echilibru în viața sa personală, menținând relații cordiale cu fostele sale soții, Jennifer Garner și Jennifer Lopez. Deși detaliile întâlnirilor nu au fost dezvăluite publicului, sursele apropiate actorului subliniază că acestea au fost prietenoase și lipsite de tensiuni.

Duminică, actorul a fost surprins alături de Lopez și fiul său, Samuel, în timp ce făceau cumpărături de sărbători, iar câteva ore mai târziu, a fost fotografiat și în compania lui Garner și a fiului mijlociu, Fin.

Cei trei au asistat la spectacolul „Stereophonic”, premiat cu Tony Award, la Teatrul Pantages. În ceea ce privește ținutele, Garner a ales un pulover gros cu guler înalt și pantaloni gri, în timp ce Affleck a purtat o jachetă gri peste o cămașă roz, completată de pantaloni kaki și bocanci.

Se poate spune că este un moment rar în viața lui Ben Affleck, cunoscut pentru dificultățile de a menține relații armonioase. Actorul a fost surprins într-o ipostază neobișnuită, demonstrând o coordonare neașteptată între trecut și prezentul său personal.

Mai exact, în aceeași zi, Affleck a luat prânzul împreună cu fosta sa soție, Jennifer Lopez. La masă s-a alăturat și fiul său de 13 ani, Samuel, pe care îl are cu Garner. După prânz, cei trei au vizitat magazinele Sezane și Doen, înainte ca fiecare să-și continue separat drumul.

Pentru plimbarea de cumpărături în Brentwood, Lopez a ales o ținută în nuanțe de maro. Artista a purtat o rochie retro cu decolteu adânc și imprimeu cu buline, completată de un pulover gros tricotat, pus pe umeri. Look-ul a fost accentuat cu un ruj maro și cercei cu perle, subliniind simțul ei stilistic rafinat.

După o logodnă intens mediatizată la începutul anilor 2000, cântăreața nominalizată la premiile Grammy și actorul Ben Affleck și-au unit destinele în 2022. Cu toate acestea, în aprilie 2024, cei doi au anunțat separarea, iar divorțul a fost finalizat la începutul acestui an.

Affleck este tatăl a trei copii din mariajul său anterior cu Jennifer Garner, cu care a fost căsătorit între 2005 și 2018: Violet, în vârstă de 20 de ani, Fin, 16 ani, și Samuel, 13 ani.

Potrivit unei surse, actorul și fosta sa soție vor avea probabil o nouă întâlnire în această săptămână. „Așa cum au sărbătorit împreună Ziua Recunoștinței, Ben va fi prezent și de Crăciun alături de Jen și copii”, a declarat sursa. „Au creat o rutină frumoasă care funcționează pentru toți.”

Sursele mai notează că Ben Affleck petrece mult timp acasă la Jennifer Garner și este mereu aproape de copii. „Prezența lui îi face pe toți fericiți”, au adăugat acestea.