Ce filme și seriale merită urmărite pe Netflix între Crăciun și Anul Nou

Perioada dintre Crăciun și Anul Nou este perfectă pentru maratoane de filme și seriale, iar Netflix oferă o gamă variată de titluri, potrivite pentru toate gusturile, de la comedii până la drame captivante sau documentare, informează Tudum.

Netflix își întâmpină abonații cu o selecție impresionantă de filme și seriale noi, perfecte pentru zilele libere de sărbători. Printre titlurile recomandate se numără producții cunoscute precum Erin Brockovich, Man on Fire, Dune, Despicable Me și Falling Skies.

Cei care preferă noutățile pot opta pentru debuturi recente, cum ar fi Run Away, dar și pentru cel mai nou serial polițist semnat de Harlan Coben, Fool Me Once. Povestea urmărește viața aparent perfectă a unui bărbat care se destramă după ce fiica sa ajunge implicată într-un caz de crimă.

Pe lista premierelor săptămânii se află și documentarul Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story, realizat de Skye Borgman (Unknown Number: The High School Catfish).

Filmul investighează cazul unei terapeute din Utah, arestată pentru abuz asupra copiilor, alături de YouTuber-ul Ruby Franke, dezvăluind o rețea complexă de manipulări.

În plus, publicul poate urmări noul spectacol de stand-up al lui Ricky Gervais, Mortality, în care comedianul abordează cu umor și ironie teme precum viața, moartea și starea lumii de azi.

Sleeping with Other People: Când doi foști prieteni de facultate se trezesc singuri din cauza infidelității lor, încearcă să-și schimbe comportamentul fără a se îndrăgosti unul de celălalt.

Netflix lansează continuarea seriei animate Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish, aducând sezonul al doilea în centrul atenției fanilor de pretutindeni. Bazată pe celebra carte pentru copii One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish, producția urmărește din nou peripețiile celor doi prieteni, Peștele Roșu și Peștele Albastru, într-o lume subacvatică vibrantă și plină de învățăminte pentru cei mai tineri spectatori

Love from 9 to 5 – Într-o companie de lenjerie intimă, o angajată dedicată și fiul fermecător al directorului concurează pentru postul de CEO, însă tensiunile romantice riscă să le saboteze ambițiile profesionale.

Iubitul meu coreean – Cinci femei braziliene, aflate în diferite etape ale vieții și ale iubirii, călătoresc în Coreea de Sud pentru a-și întâlni partenerii, într-un reality show inspirat de populara dramă coreeană.

Run Away – Adaptarea plină de suspans a bestsellerului lui Harlan Coben îl urmărește pe un tată (James Nesbitt) în căutarea fiicei sale dispărute, alături de Ruth Jones, într-o poveste cu turnuri neașteptate.

Time Flies – Două femei recent eliberate din închisoare pornesc o afacere de fumigație pentru a supraviețui, până când un client dubios le trage înapoi în trecutul din care încercau să scape.

12 Years a Slave – Bazată pe autobiografia lui Solomon Northup, această dramă istorică urmărește povestea unui bărbat de culoare născut liber, răpit și vândut ca sclav în sudul Statelor Unite.

30 Minutes or Less – Doi infractori pun la cale un jaf la bancă și răpesc un șofer de pizza, obligându-l să participe la jaf sub presiunea unui timp limitat.

Becky – O adolescentă rebelă își apără familia cu aceeași forță brutală pe care o înfruntă atunci când o escapadă de weekend este perturbată de foști deținuți evadați.

Brüno – Un incident pe podium îl transformă pe Brüno într-un proscris al modei, iar el pornește într-o călătorie globală plină de cascadorii extravagante, într-un documentar fals plin de umor absurd.

Columbiana – Cataleya Restrepo devine o asasină nemiloasă după ce gangsterii din Bogotá îi ucid părinții, dedicându-și viața răzbunării și găsirii vinovaților.

Conan the Destroyer – Într-o misiune pentru a recupera o bijuterie magică, Conan se confruntă cu armate ostile și creaturi supranaturale, alături de o echipă colorată de aliați.

Dawn of the Dead – Într-o Americă devastată de un virus care transformă oamenii în zombi, un grup de supraviețuitori se adăpostește într-un mall uriaș, încercând să supraviețuiască invaziei.

District 9 – După ani de segregare și muncă forțată, extratereștrii blocați pe Pământ se revoltă, iar un agent guvernamental necinstit devine parte a mișcării de rezistență.

Dune – Pe o planetă deșertică vitală pentru imperiul galactic, tânărul moștenitor al unei familii nobile trebuie să-și dovedească curajul și inteligența în fața unei trădări crescânde.

Erin Brockovich – O mamă singură descoperă un scandal corporatist ce ascunde contaminarea mortală a apei și luptă neobosit pentru dreptate, protejând o comunitate vulnerabilă.

Falling Skies (sezoanele 1–5) – Un profesor folosește cunoștințele sale de istorie militară pentru a riposta împotriva extratereștrilor care au devastat planeta, i-au ucis soția și i-au răpit fiul.

Ghostbusters: Answer the Call – Patru femei inteligente formează o echipă de vânători de fantome pentru a înfrunta o invazie paranormală în Manhattan și a preveni o catastrofă.