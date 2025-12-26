Suspansul a făcut legea în top 10 Netflix. Filmul care a dat peste cap clasamentul

În top 10 producții, filmul care a atras cele mai multe vizualizări a fost cel care a reușit să mențină tensiunea până în ultimele minute. Succesul se datorează poveștii tulburătoare despre supraviețuire, informează Tudum.

„Marele Potop” urcă pe primul loc, „Wake Up Dead Man” rămâne în top pentru a doua săptămână. Mai exact, săptămâna trecută, topurile la vizionări au fost dominate de suspans și mister, atrăgând publicul cu povești de supraviețuire și investigații captivante.

Filmul coreean despre dezastre, Marele Potop, a ajuns pe primul loc în clasamentul filmelor neon-englez, adunând 27,9 milioane de vizionări. În centrul acțiunii se află Koo An-na (Kim Da-mi), mamă și cercetătoare în inteligență artificială, prinsă împreună cu fiul ei într-un bloc de apartamente care se inundă rapid, în timp ce încearcă să dezlege un mister mai amplu.

În același timp, „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” de Rian Johnson și-a păstrat poziția de lider în topul filmelor engleze pentru a doua săptămână consecutivă, cu 20,9 milioane de vizionări. Publicul a urmărit cu interes cea mai recentă investigație a detectivului Benoit Blanc (Daniel Craig), în care preotul Jud Duplenticy (Josh O'Connor) devine principalul suspect într-o crimă aparent imposibilă, cea a Monseniorului Jefferson Wicks (Josh Brolin).

Sezonul cinci al serialului „Emily in Paris” a revenit în forță, ocupând locul 2 în topul vizionărilor cu 13,5 milioane de accesări. Noul sezon, care a intrat în Top 10 în 91 de țări și a ajuns pe primul loc în 24 dintre acestea, inclusiv Franța, Italia, Brazilia și Germania, îl urmărește pe Emily Cooper (Lily Collins) mutându-se la Roma pentru a deschide un birou Agence Grateau. În paralel, Emily explorează o nouă poveste de dragoste alături de Marcello (Eugenio Franceschini).

În lumea sportului, Jake Paul și-a obținut mult așteptata confruntare cu fostul dublu campion mondial la categoria grea, Anthony Joshua, iar meciul lor a urcat pe locul 3 în clasamentul TV britanic, cu 10,9 milioane de vizualizări.

Filmul „KPop Demon Hunters” continuă să strângă succes după succes. Pe lângă locul 3 în topul filmelor din Marea Britanie, cu 7,9 milioane de vizionări, producția a depășit 500 de milioane de vizionări totale de la lansare, marcând un moment important pentru fanii genului.

În topul emisiunilor TV britanice, comedia de Crăciun „Man vs. Baby” cu Rowan Atkinson în rol principal s-a clasat pe primul loc, înregistrând 14,6 milioane de vizualizări. Continuare a serialului „Man vs. Bee” din 2022, noul sezon îl readuce pe Trevor Bingley într-o situație neașteptată: un bebeluș pierdut îi pune la încercare liniștea și confortul vacanței, oferindu-i totodată o oportunitate profitabilă.

Înaintea lansării mult așteptate a serialului „Stranger Things 5, Volumul 2”, telespectatorii au continuat să revadă Volumul 1, care s-a clasat pe locul 4, cu 8,2 milioane de vizionări, aducând totalul global la 102,6 milioane de vizionări până în prezent.

Interesul fanilor pentru seria Netflix rămâne ridicat, iar toate cele patru sezoane anterioare au reintrat în Top 10 pentru a patra săptămână consecutiv. Astfel, Sezonul 1 se află pe locul 8 (3,5 milioane vizionări), Sezonul 2 pe locul 10 (3,3 milioane), Sezonul 3 pe locul 7 (3,6 milioane) și Sezonul 4 pe locul 6 (3,9 milioane vizionări).

O surpriză pentru fanii care au asistat la spectacolul „Stranger Things: The First Shadow” de pe Broadway, câștigător al premiului Tony, a fost apariția lui Jamie Campbell Bower în rolul lui Henry Creel, alias Vecna. Volumul 2 al serialului va fi disponibil pe Netflix pe 25 decembrie, iar finalul va fi lansat în Ajunul Anului Nou.

În materie de stand-up comedy, „Dave Chappelle: The Unstoppable” și-a făcut intrarea în topul televiziunilor în limba engleză pe locul 9, cu 3,3 milioane de vizionări. În stilul său caracteristic, Chappelle abordează teme delicate și actuale, de la controverse până la cenzură, cu umor fără menajamente.

Printre noutățile Netflix, documentarul despre crime reale „Murder in Monaco” a ajuns pe locul 6 în lista filmelor în limba engleză, acumulând 6,3 milioane de vizionări. Producția explorează cazul din 1999 al bancherului Edmond Safra, care a murit după inhalarea de fum în penthouse-ul său din Monaco, într-un incident ce părea o spargere planificată, dar care a eșuat spectaculos.

Pe segmentul non-englez, al doilea sezon al serialului „Culinary Class Wars” a debutat în fruntea clasamentului, cu 5,5 milioane de vizionări. Serialul coreean de competiție prezintă o confruntare între bucătarii „Black Lingur” și cei cu experiență din „White Lingur”, în timp ce doi foști concurenți, denumiți „Hidden White Spoons”, revin în această ediție.

În apropiere, serialul spaniol „Orașul Umbrelor” s-a clasat pe locul 2, cu 4,5 milioane vizionări. Adaptare a romanului „El verdugo de Gaudí” de Aro Sáinz de la Maza, thrillerul urmărește inspectorul Milo Malart, interpretat de Isak Férriz, care, deși suspendat pentru insubordonare, revine la Barcelona pentru a investiga o moarte misterioasă.

Spiritul sărbătorilor se reflectă în preferințele publicului: titlurile de Crăciun au dominat lista filmelor în limba engleză. Printre cele mai populare se numără „My Secret Santa” (locul 5, 7,4 milioane vizionări), „A Cowboy Christmas Romance” (locul 7, 4,6 milioane) și „The Christmas Chronicles” (locul 9, 3,5 milioane), cu Kurt Russell în rolul lui Moș Crăciun.

Pe lista filmelor non-engleze, continuarea „Troll 2” a urcat pe locul 2, cu 3,1 milioane vizionări, iar noua comedie de acțiune mexicană „A Time for Bravery” s-a clasat pe locul 3, cu același număr de vizionări. Filmul urmărește aventurile unui psihanalist și ale unui ofițer de poliție care formează o echipă într-o misiune de securitate națională, descoperind noi prietenii și oportunități de a-și construi o a doua șansă.