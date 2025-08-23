Monden Tragedie la Hollywood. Cine este asistentul din Emily in Paris care a murit pe platoul de filmare







Emily in Paris a fost marcat de o tragedie neașteptată când Diego Borella, asistentul regizor al show-ului, a murit la 47 de ani după ce s-a prăbușit în timpul filmărilor pentru sezonul cinci. Incidentul s-a petrecut joi seara, la Hotel Danieli din Veneția, Italia, și a dus la suspendarea temporară a producției, potrivit People.

Paramount Television Studios a transmis un comunicat oficial: „Suntem profund întristați să confirmăm decesul brusc al unui membru al familiei de producție Emily in Paris. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și cei dragi în aceste momente extrem de dificile.”

Diego Borella a fost declarat decedat după ce s-a prăbușit pe platoul de filmare în jurul orei 19:00, ora locală. Echipele medicale au încercat resuscitarea lui, însă eforturile au fost zadarnice. Un medic local a confirmat că moartea sa a survenit probabil în urma unui infarct cardiac, conform publicației La Repubblica.

Asistennul de regie Diego Borella a fost un profesionist cunoscut în Veneția, cu pregătire în orașe precum Roma, Londra și New York, activ în domeniile artei vizuale și literaturii.

Acesta participa la filmările din Veneția și Italia pentru sezonul cinci al serialului. Filmările pentru noul sezon au fost suspendate imediat după incident.

Serialul Emily in Paris, difuzat pe platforma Netflix, a debutat pe micile ecrane în anul 2020. Producția de succes o are în rol principal pe Lily Collins în ipostaza lui Emily Cooper și urmărește viața acesteia în timp ce activează într-o companie din Paris. În cel de-al patrulea sezon, lansat în 2024, Emily se mută la Roma pentru a inaugura un nou birou.

În distribuție se regăsesc și Philippine Leroy-Beaulieu în rolul Sylvie, Ashley Park interpretând-o pe Mindy, Lucas Bravo în rolul lui Gabriel și Lucien Laviscount în ipostaza lui Alfie.

Lily Collins, protagonista serialului, postase cu câteva zile înainte fotografii de pe platouri, surprinzând momente de dinaintea incidentului. Ashley Park, colega sa, a reacționat emoționant în comentarii: „Știi cât de mult te iubesc. O altă aventură memorabilă.”