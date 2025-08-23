Monden O iubire imposibilă, între secretele clanurilor și blesteme. Drama de pe Netflix, inspirată din realitate







Un nou film dramatic și mistic, Salem, semnat de regizorul francez Jean-Bernard Marlin, va fi disponibil pe Netflix începând cu 29 august 2025. După ce a fost lansat în cinematografe în luna mai.

După succesul înregistrat Shéhérazade, Marlin explorează acum violența și misticismul în cartierele muncitorești din Marsilia, combinând realismul social cu elemente de fantezie și ezoterism. O poveste despre o iubire imposibilă, care se desfășoară între secretele și loialitățile rivalilor.

Acțiunea filmului are loc în cartierele Les Sauterelles și Les Grillons, afectate de conflicte între bande rivale. Protagonistul, Djibril, un băiat de 14 ani, află că Camilla, o tânără din cartierul rival, este însărcinată cu copilul său. Frica că relația lor va declanșa un război între clanuri îl face pe Djibril să ia decizii dramatice.

Un eveniment tragic, uciderea prietenului său sub ochii lui, declanșează o serie de viziuni bizare. Convins că un blestem afectează cartierul, Djibril crede că fiica sa nenăscută, Ali, este singura șansă de a salva lumea lor.

Djibril (interpretat de Dalil Abdourahim) este un tânăr comorian prins între iubire și regulile sociale impuse de clanuri. Camilla (Maryssa Bakoum), însărcinată, face parte dintr-un cartier rival, ceea ce complică și mai mult situația.

Filmările îl surprind pe Djibril confruntându-se cu vinovăția și frica, trecând treptat într-o stare de semi-nebunie, cu viziuni halucinante acompaniate de muzică eterică. Credința lui că un blestem s-a abătut asupra cartierului îl determină să lupte pentru a-și păstra copilul. Fiica sa, Ali (Wallen El Gharbaoui), capătă un rol central în poveste, fiind simbolul speranței și al răscumpărării.

Criticii de film spun că, deși filmul pare să pornească de la o rescriere modernă a dramei shakespeariene Romeo și Julieta, Marlin se concentrează mai puțin pe povestea de dragoste adolescentină și mai mult pe tensiunea socială și pe elementele de fantezie magică. „Acțiunile violente și confruntările dintre bande sunt intercalate cu momente vizuale și simbolice, cum ar fi scene halucinante sau alegorii ca luptele de cocoși, care întăresc atmosfera mistică a filmului.

Salem combină realismul dur al vieții din cartierele muncitorești cu simbolismul religios și ocultismul modern. Scenele tensionate includ împușcături și conflicte directe, dar accentul rămâne pe experiența lui Djibril și pe viziunea sa asupra lumii afectate de violență. Filmul explorează teme precum filiația, vinovăția și salvarea, printr-o lentilă de realism magic”, spun criticii de film, citați de disneyplus.com.