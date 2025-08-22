EVZ Special Ele i-au dat viață pe marele ecran eroinei Ecaterina Teodoroiu







Ele i-au dat viață pe marele ecran eroinei Ecaterina Teodoroiu! Marea eroină a fost subiectul a cel puțin două filme atât înainte cât și după 1989.

Stela Furcovici și Ilinca Goia sunt numele celor doup mari actrițe ale cinematografiei românești.

Stela Furcovici ( 17 ianuarie 1954- 30 noiembrie 2000) a ajuns ca să joace rolul eroinei Ecaterina Teodoroiu datorită inspirației regizorului filmului Dinu Cocea. Nu se putea hotărî între Irina Petrescu, Violeta Andrei și Aimee Iacobescu. A aflat de ea văzând-o la Turda în Citadela Sfărâmată. S-a ocupat personal să o distribuie pe Stela în acel film dedicat eroinei Ecaterina Teodoroiu. Acest film a fost regizat în 1978. Stela avea 23-24 ani, exact ca Ecaterina Teodoroiu. Eroina a murit la 23 ani și 8 luni, la 22 august 1917. Ecaterima Teodoroiu se născuse la 14 ianuarie 1894, Stela Furcovici, la 17 ianuarie 1954!

În 1981, Dinu Cocea o alege pe Stela Furcovici să o joace pe Ionica, țăranca crescătoare de cai din filmul Iancu Jianul, cu părțile „Zapciul și Haiducul”. Stela avea atunci 27 ani. În cele două filme ale carierei sale, a jucat alături de Mihai Mereuță, Ilarion Ciobanu, George Constantin, Radu Beligan, Jean Constantin, Emanoil Petruț, Dina Cocea, Draga Olteanu-Matei, Ion Caramitru, Adrian Pintea și alții.

Actrița Ilinca Goia s-a născut la 6 martie 1969. Regizorul Sergiu Nicolaescu a ales-o pemtru rolul Ecaterinei Teodoroiu datorită similitudinilor fizice cu eroina gorjeancă. Ilinca Goia avea 30 de ani în 1999, când a avut loc premiera filmului „Triunghiul Morții”. Filmul lui Sergiu Nicolaescu o prezintă pe eroina Ecaterina Teodoroiu mult mai umană. Machiajul și imaginea au făcut ca Ilinca Goia să nu se depărteze în film de vârsta eroinei, aproape 24 de ani, deși actrița împlinise 30 de ani!

Actrița Ilinca Goia a debutat în film, la 20 de ani, în 1989, în „Momentul Adevărului”, film urmat în același an de „Rochia albă de dantelă”. În „Craii de Curtea Veche” din 1996, a jucat excepțional rolul Ilincăi Arnoteanu.

În data de 22 august 2025, se împlinesc 108 ani de la decesul la Muncelu a sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu, în timpul unei acțiuni militare din cadrul Bătăliei de la Mărășești. Ea a rămas în conștiința românească drept prima femeie ofițer a Armatei Române. În memoria sa, au fost realizate cele două filme, din 1978 și din 1999, la 21 ani, unul de celălalt. Important este că actrițele care au jucat-o pe eroină au fost o ardeleancă din Cluj, respectiv o munteancă („răgățeancă”) din București.