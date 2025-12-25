Film de Oscar pe Netflix. Dramă și umor într-o școală din anii ’70

Netflix propune o experiență cinematografică de excepție în aceste zile de sărbătoare. Criticii îl consideră unul dintre cele mai bune titluri din toate timpurile, iar publicul nu mai contenște să-l laude pentru povestea captivantă, interpretările memorabile și atmosfera care te cucerește din primele minute, informează Mirror.

Fanii Netflix sunt în unanimitate de acord că acesta este „cel mai bun film de Crăciun din toate timpurile” și este disponibil pe platforma de streaming. Producția, descrisă drept un „film festiv perfect”, îi aduce în prim-plan pe un actor premiat cu Oscar și promite să devină vedeta sărbătorilor.

În fiecare an, filmele de Crăciun domină topurile Netflix, dar puține reușesc să cucerească cu adevărat publicul. De această dată, o „comoară” a captivat inimile telespectatorilor. Printre titlurile populare ale sezonului se numără „Champagne Problems”, „Jingle Bell Heist” și „My Secret Santa”, în care joacă Alexandra Breckenridge, cunoscută din serialul „Virgin River”.

Film lansat în 2023, recompensat cu un Oscar și nominalizat în alte patru categorii, a stârnit valuri de entuziasm online. Utilizatorii platformei X (fost Twitter) l-au descris ca fiind unul dintre cele mai bune filme de Crăciun.

Acțiunea se desfășoară la Academia Barton, unde profesorul de literatură clasică Paul Hunham, cunoscut pentru firea sa morocănoasă și rigidă, este nevoit să aibă grijă de un grup de elevi care nu au unde să-și petreacă sărbătorile. Povestea promite momente pline de căldură, umor și spiritul autentic al Crăciunului.

Printre elevii școlii Barton se află și Angus Tully, abandonat de mamă chiar la începutul semestrului, în timp ce aceasta pleacă în luna de miere cu noul său soț. Aproape de elevi este Mary Lamb, bucătăreasa școlii, care poartă încă durerea pierderii fiului său, un fost elev al Barton, căzut în războiul din Vietnam.

„The Holdovers”, plasat în anii 1970, surprinde tensiunile dintre Paul și Angus, pe măsură ce profesorul încearcă să impună reguli stricte adolescentului abandonat. Totuși, pe măsură ce zilele înaintează, relația dintre cei trei devine tot mai apropiată, iar ei încep să împărtășească momente personale și să găsească modalități de a salva spiritul Crăciunului.

În rolul instructorului Paul Hunham îl regăsim pe Paul Giamatti, cunoscut pentru interpretarea lui Chuck Rhoades în serialul „Billions” difuzat de Showtime și Sky. Alături de el, distribuția este completată de Oh.

Dominic Secca, cunoscut din „Fun”, îl interpretează pe Angus în „The Holdovers”, alături de Da’Vine Joy Randolph, care a câștigat în 2024 premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru prestația sa din acest film.

Lansarea producției a stârnit entuziasm pe rețelele sociale, mulți fani îndreptându-se către X pentru a-și împărtăși impresiile despre acest film „melancolic” de sezon.

Comentariile spectatorilor sunt pline de admirație pentru acest film. Un utilizator l-a descris drept „unul dintre cele mai bune filme de Crăciun pe care le-am văzut vreodată! 10/10.” Alt fan a mărturisit: „E timpul să mă revăd The Holdovers, filmul meu preferat de Crăciun”, iar un al treilea a subliniat: „L-am văzut și este într-adevăr un film perfect de Crăciun. Paul Giamatti este o adevărată comoară națională.”

Entuziasmul continuă, un admirator a scris: „The Holdovers, cel mai bun film de Crăciun din toate timpurile”, în timp ce altul a adăugat: „Tocmai l-am revăzut și cred că este noul meu film preferat de Crăciun”.