Un thriller polițist britanic, cu succes pe BBC, lansat pe Netflix

Serialul a avut un impact remarcabil la prima sa difuzare pe BBC, în Marea Britanie, unde a stabilit recorduri de audiență. Multă lume a catalogat serialul drept „drama deceniului”, iar în ciuda faptului că au trecut mai bine de cinci ani de la debutul primului sezon, continuarea mult așteptată nu a fost încă lansată, informează Express.

Serialul „Bodyguard” spune povestea unui veteran de război care ajunge ofițer în cadrul serviciilor de protecție specială, rol interpretat de Richard Madden. Acesta primește misiunea de a o proteja pe ministrul de interne, un personaj controversat jucat de Keeley Hawes, ale cărui decizii politice intră în conflict direct cu propriile sale convingeri.

Producția s-a bucurat de un succes considerabil, fiind recompensată cu numeroase premii și aprecieri critice. Interpretarea lui Madden i-a adus un Glob de Aur, iar răsturnarea spectaculoasă de situație de la mijlocul primului sezon a fost distinsă cu premiul „Moment obligatoriu” la Premiile Academiei Britanice de Televiziune.

Povestea îl are în centrul atenției pe David Budd, veteran de război care ajunge sergent de poliție în cadrul Poliției Metropolitane din Londra, în unitatea responsabilă cu protecția demnitarilor și a membrilor familiei regale.

Misiunea sa principală este să asigure securitatea ministrului de interne, Julia Montague, deputat influent și extrem de controversat. Ambițioasă și lipsită de scrupule, Montague este descrisă de un apropiat drept „sociopată” și promovează inițiative menite să extindă puterile de supraveghere ale serviciilor de securitate.

Pe măsură ce relația profesională dintre cei doi se complică, Budd ajunge tot mai des în conflict cu viziunea politică și personalitatea ministrului. Marcat de traume fizice și psihologice din perioada petrecută în Afganistan, polițistul se confruntă cu o luptă interioară dureroasă, fiind prins între propriile convingeri morale și obligația de a-și duce la îndeplinire datoria de protecție.

Criticii îl apreciază pentru tensiunea constantă și pentru capacitatea de a transforma acțiunea intensă într-un thriller psihologic captivant. Fanii nu se lasă mai prejos în laude. Un spectator a numit serialul „o capodoperă”, subliniind că intrigile complexe au menținut suspansul pe tot parcursul episoadelor și că Richard Madden a livrat o interpretare excepțională, redând fiecare emoție cu mare precizie.

Alt comentator a declarat că Bodyguard este „cel mai bun serial thriller de acțiune și conspirație pe care l-am văzut vreodată”, menționând că primele șapte minute i-au captat imediat atenția și că finalul i s-a părut absolut remarcabil. Acesta a adăugat că, deși serialul merită recunoaștere deplină, nu este apreciat la justa valoare.

Un al treilea spectator a evidențiat calitatea scenariului, remarcând că povestea bine scrisă și ritmul alert transformă serialul într-o experiență captivantă de la început până la sfârșit, atât de impresionantă încât i-a stârnit discuții săptămâni întregi. Bodyguard este disponibil pentru vizionare pe Netflix.