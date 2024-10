Social Netflix lansează cel mai așteptat serial. Trădări la nivel înalt și crime, în sezonul 2 din „The Diplomat”







Netflix ne va ține în fața televizoarelor în această toamnă deoarece a dat startul celor mai bune filme și seriale. Iar cei care au urmărit primul sezon din „The Diplomat” vor fi încântați să afle că sezonul 2 va fi lansat în curând.

Netflix: A supraviețuit Hal? Tot ce trebuie să știți despre „The Diplomat”

Netflix vine cu surprize mari pentru abonați, iar una dintre surprizele toamnei este sezonul 2 din „The Diplomat”, care descrie viaţa tumultoasă a ambasadoarei Kate Wyler, interpretată de celebra actriță Keri Russel.

Reamintim că sezonul 1 s-a încheiat cu o bomba care a explodat în centul Londrei, iar colegii lui Kate și soțul ei, Rufus Sewell, sunt victimele unui atac politic din Londra. Așadar, continuarea serialului „The Diplomat”, o puteți urmări de pe data de 31 octombrie.

Explozia mortală spulberă lumea ambasadoarei SUA, Kate Wyler. În ultimele minute din sezonul 1, Kate află că premierul britanic Nicol Trowbridge (Rory Kinnear) a plănuit explozia portavionului britanic. Și de parcă n-ar fi fost suficient, în ultimul minut vedem o a doua explozie, posibil lăsându-l pe soțul ei Hal, mort.

În timpă ce Kate merge pe urma adevărului, singurul ei aliat este soțul ei Hal Wyler (Rufus Sewell) de care dorea să divorţeze. Kate se confruntă în serial cu o căsnicie fragilă, cu ministrul britanic de Externe, Austin Dennison (David Gyasi), şi cu o vizită ameninţătoare din partea vicepreşedintei, Grace Penn (Allison Janney). Așa că sunt motive întemeiate să așteptăm cu sufeltul la gură sezonul doi.

Alte filme și seriale care vor fi lansate în această preioadă

Netflix va lansa: „In Her Place”, o dramă captivantă despre relaţia ce se înfiripă între o scriitoare asasină şi secretara implicată în proces. De asemenea, veți putea vedea „Lonely Planet”, poveste palpitantă dintre o romancieră aflată în căutarea inspiraţiei şi un tânăr pe care îl întâlneşte în Maroc. În rolurile principale joacă Laura Dern şi Liam Hemsworth.

Va apărea sezonul 3 din „The Lincoln Lawyer”, continuarea poveştii inspirate de seria de romane cu acelaşi nume, scrisă de Michael Connelly, cu Manuel Garcia-Rulfo în rol principal. Sezonul 3 va fi pe Netflix pe data de 17 octombrie.

Netflix lansează „Woman of the Hour”

Netflix va difuxa din 18 octombrie, o poveste în care adevărul bate ficţiunea despre o actriţă aspirantă din Los Angeles, în anii '70, şi un criminal în serie activ de mai mulţi ani. Vieţile lor se intersectează atunci când sunt distribuiţi într-un episod din The Dating Game. Cu: Anna Kendrick, Daniel Zovatto, Tony Hale, Nicolette Robinson, Pete Holmes, Autumn Best, Kathryn Gallagher, Kelley Jakle.

ȘI la capitolul seriale Netflix vine cu surprize: „Love is Blind”, sezonul 7. Episoadele 1-6, vor fi difuzate din 2 octombrie, episoadele 7-9, difuzate din 9 octombrie, episoadele 10-11, din 16 octombrie, iar episodul 12, din 23 octombrie.

Alte seriale care v-ar putea interesa: „Heartstopper”, sezonul 3, din data de 3 octombrie, „Deceitful Love”, din 9 octombrie, „Starting 5”, din 9 octombrie, „Outer Banks”, sezonul 4, partea 1, din data de 10 octombrie, „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft”, din data de 10 octombrie „Ronja The Robber's Daughter”, partea a doua, din data de 24 octombrie, „Territory”, pe data de 24 octombrie, „Simone Biles Rising”, partea a doua, din 25 octombrie, „Hellbound”, sezonul 2, pe data de 25 octombrie și „The Law According to Lidia Poet”, sezonul 2, începând cu data de 30 octombrie, potrivit listei publicate de Netflix.